Lebih dari 70 Brand Ramaikan IMOS 2026, 15 Merek Motor Ikut Berpartisipasi

Konferensi pers jelang penyelenggaraan IMOS 2026, Jumat (30/10). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pameran Indonesia Motorcylce Show (IMOS) 2026 sebentar lagi akan menyapa pecinta otomotif Indonesia. Penyelenggaraan kali ini akan lebih lama dari biasanya dengan 10 hari pada 20-29 November 2026 di ICE BSD, Tangerang.
Bahkan, pameran ini akan diramaikan oleh lebih dari 70 brand, termasuk di dalamnya, 15 brand sepeda motor. Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Thomas Wijaya mengatakan bahwa IMOS 2026 akan menjadi ajang bagi industri sepeda motor untuk menunjukkan langkah nyata, solusi mobilitas yang semakin lebih ramah lingkungan dan juga semakin hemat energi.
“Semangat ini terlihat dari produk yang akan dihadirkan oleh para seluruh peserta sebagai solusi mobilitas produktif bagi masyarakat Indonesia, baik di daerah perkotaan sampai ke ujung-ujung di daerah pedesaan,” kata Thomas dalam konferensi pers jelang IMOS 2026 di Jakarta, Jumat (30/10).
Dirinya berharap bahwa IMOS 2026 dapat menjadi barometer industri roda dua. Thomas ingin bahwa pameran ini dapat memacu pertumbuhan pasar dan memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian industri sepeda motor nasional, bahkan juga menggerakkan ekonomi Indonesia.
“Pengunjung dapat melihat sepeda motor listrik ataupun EV, sepeda motor bermesin hemat bahan bakar, bahkan hingga teknologi yang mendukung pemanfaatan energi alternatif. Penyelenggaraan kali ini, AISI bersama dengan seluruh anggota dan peserta berkomitmen untuk menjadikan pameran ini sebagai ajang yang dapat mampu semakin memberikan kontribusi nyata bagi ekosistem otomotif nasional Indonesia,” tegasnya.
Sementara itu, total 15 merek roda dua yang mengikuti IMOS 2026 antara lain, Honda, Suzuki, TVS, Kawasaki, Yamaha, Alva, BMW Motorrad, Dibao, Harley-Davidson, Italjet, Peugeot, Polytron, Royal Enfield, Scomadi, dan Triumph.
Tak hanya itu, terdapat pula 53 merek industri pendukung yang menawarkan berbagai produk, seperti helm, apparel, ban, pelumas, suku cadang dan aksesori berkendara. (*)
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