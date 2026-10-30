Jajal Super-ONE hingga Prelude, Karakter Joy of Driving Mobil Honda Terasa Banget

JawaPos.com - PT Honda Prospect Motor mengajak jurnalis menjajal lima mobil Honda dalam Honda Auto Technology Workshop Indonesia di Indonesia Safety Driving Centre (ISDC), Tangerang Selatan, pada 29–30 Oktober 2026.

Lima mobil yang dicoba adalah Honda Brio RS CVT, WR-V RS, HR-V RS Hybrid, Prelude, dan Super-ONE. Masing-masing menawarkan karakter berkendara berbeda, mulai dari mobil harian hingga mobil hybrid dan listrik dengan sensasi lebih sporty.

Dari kelima mobil tersebut, Honda Prelude dan Super-ONE menjadi yang paling menarik untuk dicoba. Keduanya menawarkan pengalaman berkendara berbeda, terutama lewat fitur yang membuat pengemudi lebih terlibat saat berada di balik kemudi.

President Director PT Honda Prospect Motor Masanao Kataoka mengatakan, teknologi yang dikembangkan Honda harus bisa dirasakan manfaatnya oleh konsumen. “Engineering harus memberikan manfaat nyata bagi konsumen,” ujar Masanao.

Honda mengembangkan mobil dengan dua filosofi utama, yakni Joy of Driving dan Man Maximum, Machine Minimum (M/M Principle). Joy of Driving berfokus pada kesenangan saat mengemudi, termasuk respons kemudi dan kestabilan mobil. Sementara M/M Principle mengutamakan ruang kabin yang lega dan praktis bagi penumpang.

Sales and Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy mengatakan, setiap model memiliki karakter yang disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya.

“Setiap model Honda memiliki karakter berkendara dan fungsi yang berbeda,” kata Yusak.