Daihatsu Gelar Vocational Expo 2026, Bina 445 SMK di Indonesia

JawaPos.com - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) menggelar Daihatsu Vocational Expo 2026 di SMK Muhammadiyah 2 Jatinom, Klaten, Jawa Tengah, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan ini menjadi ajang bagi siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) untuk menunjukkan keterampilan sekaligus mengenal kebutuhan dunia industri.

Mengusung tema Sinergi Deep Learning Vokasi Bertalenta, kegiatan tersebut menghadirkan pameran karya siswa, praktik bengkel, pelatihan di fasilitas DOJO, serta bursa kerja atau job fair.

Direktur PT Astra Daihatsu Motor, Rokky Irvayandi, mengatakan kolaborasi antara sekolah dan industri diperlukan untuk mempersiapkan lulusan SMK yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja.

Menurut dia, pembelajaran vokasi perlu didukung fasilitas praktik, pengenalan budaya kerja, dan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kompetensinya.

Daihatsu berharap kolaborasi dengan pemerintah, sekolah, dan mitra industri dapat memperkuat pendidikan vokasi sekaligus meningkatkan kesiapan siswa memasuki dunia kerja.

Resmikan Pusat Pelatihan Otomotif Dalam rangkaian acara tersebut, Daihatsu bersama pemerintah meresmikan Daihatsu School Skill Center (DSSC) di SMK Muhammadiyah 2 Jatinom.

Fasilitas ini menjadi pusat pembelajaran praktik otomotif yang dirancang untuk mendekatkan proses belajar siswa dengan kebutuhan industri.

Daihatsu juga meluncurkan program pengembangan DOJO untuk mengenalkan keterampilan dan standar kerja manufaktur.