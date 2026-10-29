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Penulis: Dony Lesmana Eko Putra
Kamis, 29 Oktober 2026 | 21.59 WIB

Jangan Asal Pilih Oli, Kenali Kekentalan dan Standar Mutunya agar Mesin Awet

Mulianto, Sr Analyst PCO &amp; Specialties Pertamina Lubricants saat menjelaskan memilih oli yang tepat sesuai kendaraan. (Dony/JawaPos.com) - Image

Mulianto, Sr Analyst PCO &amp; Specialties Pertamina Lubricants saat menjelaskan memilih oli yang tepat sesuai kendaraan. (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com - Memilih oli mesin tidak boleh dilakukan sembarangan. Selain tingkat kekentalan, pemilik kendaraan perlu memperhatikan standar mutu pelumas agar mesin tetap terlindungi dan bekerja optimal.

Kesalahan memilih oli dapat menyebabkan pelumasan tidak maksimal, meningkatkan risiko keausan komponen, hingga membuat biaya perawatan kendaraan membengkak.

Mulianto, Sr Analyst PCO & Specialties Pertamina Lubricants, menjelaskan bahwa ada dua hal mendasar yang perlu diperhatikan ketika memilih pelumas, yakni viskositas dan standar mutu.

"Keduanya memiliki fungsi berbeda, tetapi sama-sama penting untuk memastikan oli bekerja sesuai kebutuhan mesin," ujarnya, kepada awak media saat kunjungan pabrik di kawasan Plumpang, Jakarta Utara, Rabu (28/10).

1. Perhatikan Tingkat Kekentalan Oli

Viskositas merupakan ukuran tingkat kekentalan oli yang memengaruhi kemampuannya mengalir dan membentuk lapisan pelindung pada komponen mesin.

Informasi ini biasanya ditampilkan melalui kode SAE pada kemasan, seperti SAE 10W-40 atau SAE 15W-40. 

Pada oli multigrade, angka sebelum huruf W menunjukkan karakteristik aliran oli pada suhu rendah. Sementara angka setelah huruf W menunjukkan tingkat kekentalan pada suhu kerja mesin.

Pemilihan viskositas harus mengikuti rekomendasi pabrikan kendaraan. Oli yang terlalu encer atau terlalu kental berpotensi mengganggu kinerja pelumasan apabila tidak sesuai dengan kebutuhan mesin.

Oli yang terlalu kental juga dapat meningkatkan hambatan aliran, sedangkan oli yang terlalu encer berpotensi tidak memberikan perlindungan optimal pada kondisi operasi tertentu.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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