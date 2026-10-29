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Penulis: Rian Alfianto
Kamis, 29 Oktober 2026 | 21.11 WIB

Penjualan Melemah, Harga Mobil Sulit Turun akibat Biaya Produksi

Penampakan fasilitas produksi di pabrik BYD, Subang, Jawa Barat. (Nanda Prayoga/JawaPos.com) - Image

Penampakan fasilitas produksi di pabrik BYD, Subang, Jawa Barat. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)

JawaPos.com - Penjualan mobil yang melemah tidak otomatis membuat harga kendaraan baru turun.

Di tengah kenaikan biaya produksi, produsen justru menghadapi tantangan menjaga harga tetap terjangkau tanpa mengorbankan keberlanjutan usaha.

Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu menjelaskan, penurunan volume penjualan dapat meningkatkan biaya produksi per unit karena biaya tetap pabrik harus ditanggung oleh jumlah kendaraan yang lebih sedikit.

“Volume yang lebih rendah berarti biaya tetap pabrik harus dibagi kepada jumlah kendaraan yang lebih sedikit, sehingga biaya per unit justru bisa meningkat,” kata Yannes kepada JawaPos.com.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan harga kendaraan tidak mudah turun ketika permintaan melemah. Produsen tetap harus menanggung biaya operasional pabrik, tenaga kerja, distribusi, serta pengembangan produk.

Selain volume produksi, pergerakan nilai tukar rupiah turut memengaruhi biaya industri otomotif. Pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan biaya komponen dan bahan baku yang bergantung pada impor.

Kenaikan harga material, logistik, upah tenaga kerja, serta biaya pemenuhan regulasi juga dapat menambah beban produksi. Besarnya dampak bergantung pada struktur biaya masing-masing produsen dan tingkat penggunaan komponen lokal.

Di sisi lain, konsumen justru membutuhkan mobil dengan harga lebih rendah. Tekanan daya beli membuat sebagian pembeli mengalihkan pilihan ke model yang lebih murah atau menunda pembelian kendaraan baru.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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