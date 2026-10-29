Merek Tiongkok Bidik Celah Konsumen yang Tak Lagi Sanggup Beli Mobil Mahal

Sejumlah mobil listrik merek Tiongkok mengisi daya di SPKLU Cikokol, Kota Tangerang, Kamis (24/09/2026). (Dok/JawaPos.com/Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com – Kenaikan harga mobil baru membuka peluang bagi merek otomotif Tiongkok untuk membidik konsumen yang semakin sensitif terhadap harga.
Pengamat otomotif Yannes Martinus Pasaribu menilai, persaingan kini tidak hanya terjadi antarmobil baru. Produsen juga harus berhadapan dengan pasar mobil bekas yang menawarkan kendaraan berukuran lebih besar pada harga sebanding.
“Konsumen akhirnya membandingkan mobil bekas yang mungkin lebih besar dengan mobil baru Tiongkok yang bergaransi dan berfitur lebih lengkap,” kata Yannes kepada JawaPos.com.
Menurut dia, sebagian merek Tiongkok mulai menawarkan kendaraan baru di rentang harga Rp 100 juta hingga Rp 200 juta. Strategi tersebut membuka pilihan bagi konsumen yang ingin memperoleh mobil baru tanpa harus mengeluarkan anggaran sebesar model di kelas yang lebih tinggi.
Salah satu contoh yang disebut dalam bahan liputan adalah Aira EV dengan harga sekitar Rp 155 juta. Kehadiran model seperti ini memperlihatkan peluang bagi produsen untuk menjangkau konsumen yang sebelumnya sulit mengakses mobil baru.
Namun, persaingan harga tidak hanya ditentukan oleh angka yang tertera pada daftar harga. Konsumen juga perlu mempertimbangkan jarak tempuh, infrastruktur pengisian daya untuk kendaraan listrik, garansi baterai, layanan purnajual, dan ketersediaan suku cadang.
Yannes menilai, persoalan utama pasar otomotif Indonesia terletak pada kesenjangan antara harga kendaraan dan kemampuan pendapatan masyarakat.
“Jadi sekarang pertimbangannya bukan lagi sekadar baru atau bekas, tetapi mana yang memberikan nilai terbaik dari setiap rupiah yang dikeluarkan,” ujarnya.
Di segmen mobil konvensional, produsen juga menghadapi kebutuhan untuk menawarkan kendaraan dengan harga terjangkau tanpa mengorbankan aspek keselamatan dan kualitas. Sementara itu, pada segmen kendaraan listrik, efisiensi biaya produksi dan model bisnis baterai dapat menjadi faktor yang memengaruhi harga awal kendaraan.
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Jawa Pos
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