Harga Mobil Rp 250-300 Juta Tawarkan Banyak Opsi, Tapi Calon Konsumen Harus Cermat

JawaPos.com - Ingin memiliki mobil yang punya banyak fitur, modelnya bagus, dan levelnya di atas low cost green car (LCGC)? Jawabannya ada di mobil dengan rentang harga Rp 250 hingga Rp 300 juta.

Dengan anggara tersebut, konsumen masih dapat mempertimbangkan mobil keluarga (MPV), city car, hingga SUV. Fitur yang ditawarkan juga sudah sangat modern.

Chery Indonesia, misalnya, memiliki Chery Tiggo Cross dengan harga sekitar Rp 264,5 juta hingga Rp 294,5 juta. Sementara itu, Tiggo Cross Sport berada di kisaran Rp 304,9 juta.

Vice Country Director Chery Business Unit Budi Darmawan Jantania mengatakan, segmen harga tersebut masih menjadi salah satu pasar penting di Indonesia. Perusahaan otomotif asal Tiongkok itu juga menawarkan pilihan mobil listrik melalui Chery Q yang ditawarkan mulai Rp 249.900.

“Selain itu, Chery juga memberikan strategi pembiayaan yang mendukung keinginan customer dengan bekerja sama secara resmi dengan beberapa lembaga pembiayaan,” kata Rp 24. 900.000

Sedangkan dari Toyota, ada Avanza dan Raize sekitar Rp 240 jutaan, serta Rush mulai Rp 290 jutaan. Kalau dirasa masih terlalu mahal, mau tak mau calon konsumen harus masuk ke segmen LCGC. Yaitu Agya dan Calya dibandero di kisaran Rp 170 jutaan

Head of Public Relation PT Toyota-Astra Motor Philardi Ogi menyebut mobil dengan harga terjangkau memiliki peran penting bagi konsumen yang ingin beralih dari sepeda motor ke mobil. “Maupun sebagai additional car bagi keluarga,” kata Philardi.

Namun, kenaikan harga kendaraan dan biaya kepemilikan membuat konsumen perlu menghitung kemampuan finansial dengan lebih cermat. Pengamat otomotif dari Istitut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu mengatakan, mahal atau murahnya kendaraan tidak bisa diukur hanya dari harga jual. Kemampuan pendapatan masyarakat juga menjadi penentu.