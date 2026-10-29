Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Penulis: Nanda Pramudya Fadli Illahi, Rian Alfianto
Kamis, 29 Oktober 2026 | 16.54 WIB

Harga Mobil Rp 250-300 Juta Tawarkan Banyak Opsi, Tapi Calon Konsumen Harus Cermat

Chery Tiggo Cross CSH Hybrid merupakan salah satu mobil yang dibanderol mulai Rp 264,5 juta. (Nanda Prayoga/JawaPos.com) - Image

Chery Tiggo Cross CSH Hybrid merupakan salah satu mobil yang dibanderol mulai Rp 264,5 juta. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)

 

JawaPos.com - Ingin memiliki mobil yang punya banyak fitur, modelnya bagus, dan levelnya di atas low cost green car (LCGC)? Jawabannya ada di mobil dengan rentang harga Rp 250 hingga Rp 300 juta. 

Dengan anggara tersebut, konsumen masih dapat mempertimbangkan mobil keluarga (MPV), city car, hingga SUV. Fitur yang ditawarkan juga sudah sangat modern. 

Chery Indonesia, misalnya, memiliki Chery Tiggo Cross dengan harga sekitar Rp 264,5 juta hingga Rp 294,5 juta. Sementara itu, Tiggo Cross Sport berada di kisaran Rp 304,9 juta.

Vice Country Director Chery Business Unit Budi Darmawan Jantania mengatakan, segmen harga tersebut masih menjadi salah satu pasar penting di Indonesia. Perusahaan otomotif asal Tiongkok itu juga menawarkan pilihan mobil listrik melalui Chery Q yang ditawarkan mulai Rp 249.900.

“Selain itu, Chery juga memberikan strategi pembiayaan yang mendukung keinginan customer dengan bekerja sama secara resmi dengan beberapa lembaga pembiayaan,” kata Rp 24. 900.000

Sedangkan dari Toyota, ada Avanza dan Raize sekitar Rp 240 jutaan, serta Rush mulai Rp 290 jutaan. Kalau dirasa masih terlalu mahal, mau tak mau calon konsumen harus masuk ke segmen LCGC. Yaitu Agya dan Calya dibandero di kisaran Rp 170 jutaan

Head of Public Relation PT Toyota-Astra Motor Philardi Ogi menyebut mobil dengan harga terjangkau memiliki peran penting bagi konsumen yang ingin beralih dari sepeda motor ke mobil. “Maupun sebagai additional car bagi keluarga,” kata Philardi.

Namun, kenaikan harga kendaraan dan biaya kepemilikan membuat konsumen perlu menghitung kemampuan finansial dengan lebih cermat. Pengamat otomotif dari Istitut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu mengatakan, mahal atau murahnya kendaraan tidak bisa diukur hanya dari harga jual. Kemampuan pendapatan masyarakat juga menjadi penentu.

“Persoalannya bukan semata harga mobil naik, tetapi kenaikannya dalam jangka panjang tidak diikuti pertumbuhan pendapatan masyarakat yang jadi mass market dengan kecepatan yang sama,” kata Yannes .

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore