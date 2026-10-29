Mobil Baru Kian Tak Terbeli: Harga Naik 7,5 Persen per Tahun, Pendapatan hanya Naik 3 Persen

Pengunjung memadati ICE BGD pada GIIAS 2026. Pameran otomotif seperti GIIAS, menjadi ruang strategis bagi produsen untuk bertemu. (Dony Lesmana/JawaPos.com)
In this economy, mampu membeli mobil baru adalah pencapaian luar biasa. Faktanya, harga mobil baru setiap tahun naik sekitar 7 hingga 7,5 persen, sedangkan pertumbuhan pendapatan warga Indonesia rata-rata hanya naik sekitar 3 persen.
Siapa yang masih mampu membeli mobil baru? Berapa angka psikologis harga mobil baru yang masih bisa dijangkau masyarakat?
Lalu, bagaimana industri otomotif nasional bertahan di tengah stagnasi yang belum menunjukkan tanda-tanda cahaya di ujung lorong gelap. Simak Liputan Khusus Otomotif JawaPos.com kali ini.
JawaPos.com - Harga mobil baru di Indonesia terus meningkat, sementara pertumbuhan pendapatan masyarakat tertinggal. Kesenjangan ini membuat kepemilikan mobil semakin sulit dijangkau.
Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara mengatakan, kenaikan harga kendaraan tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat.
“Akhirnya otomatis mempersulit peningkatan penjualan kendaraan di Indonesia. Karena, kenaikan pendapatan masyarakat tak bisa mengejar kenaikan harga kendaraan,” kata Kukuh.
Berdasarkan data Gaikindo, harga mobil baru mengalami kenaikan rata-rata sekitar 7–7,5 persen per tahun. Sementara itu, pendapatan masyarakat hanya tumbuh sekitar 3 persen.
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