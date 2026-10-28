Toyota Veloz Hybrid vs Suzuki XL7 Hybrid:  Mana Lebih Irit untuk Komuter 50 Km?

New Toyota Veloz Hybrid EV resmi diluncurkan pada GJAW 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Kabupaten Tangerang, Banten (21/11/2025). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Toyota Veloz Hybrid dan Suzuki XL7 Hybrid bisa menjadi pilihan mobil keluarga untuk perjalanan harian.
Namun, perbedaan teknologi elektrifikasi keduanya berpengaruh terhadap potensi efisiensi bahan bakar, terutama bagi pengendara yang menempuh jarak 50 kilometer (km) pulang-pergi setiap hari.
Toyota Veloz Hybrid EV mengusung sistem full hybrid, sedangkan Suzuki XL7 Hybrid menggunakan teknologi mild hybrid.
Keduanya mengombinasikan mesin bensin dengan komponen elektrifikasi, tetapi memiliki cara kerja yang berbeda.
Pada sistem hybrid Veloz, motor listrik dapat membantu menggerakkan kendaraan, termasuk dalam kondisi tertentu ketika mesin bensin tidak perlu bekerja.
Sementara itu, sistem SHVS pada XL7 menggunakan Integrated Starter Generator (ISG) dan baterai lithium-ion untuk membantu akselerasi serta mendukung efisiensi mesin.
Perbedaan tersebut membuat Veloz Hybrid menarik bagi konsumen yang mengutamakan penghematan BBM di perkotaan. Di sisi lain, XL7 Hybrid menawarkan karakter SUV dengan ground clearance yang mendukung penggunaan di berbagai kondisi jalan.
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Jawa Pos
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