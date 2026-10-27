Kawasaki Z300 Terbaru Meluncur, Tenaga 40 PS dan Desain Mirip Z900

JawaPos.com – Kawasaki meluncurkan Z300 model 2027 di India. Motor sport naked ini mengandalkan mesin dua silinder 296 cc yang menghasilkan tenaga 40 PS dan torsi 26,3 Nm.

Dikutip dari Visordown, Selasa (27/10/2026), Kawasaki Z300 terbaru diposisikan sebagai motor naked entry-level dalam keluarga Z Series. Model ini menggunakan basis mesin dan sasis yang sama dengan Kawasaki Ninja 300.

Di India, Kawasaki Z300 2027 dipasarkan dengan harga mulai 324.000 rupee atau sekitar Rp 60 jutaan berdasarkan perkiraan kurs. Harga tersebut merupakan harga di India dan bukan harga resmi untuk pasar Indonesia.

Mesin 296 Cc, Tenaga 40 PS

Kawasaki Z300 dibekali mesin dua silinder sejajar berkapasitas 296 cc, berpendingin cairan, dengan konfigurasi DOHC delapan katup.

Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimal 40 PS pada 11.000 rpm dan torsi puncak 26,3 Nm pada 10.000 rpm. Tenaga disalurkan melalui transmisi manual enam percepatan.

Kawasaki juga menyematkan teknologi Assist & Slipper Clutch untuk meringankan tarikan tuas kopling sekaligus membantu mengurangi efek pengereman mesin berlebihan ketika pengendara menurunkan gigi.

Untuk mendukung pengendalian suhu, desain pelindung kipas radiator dibuat agar aliran udara panas diarahkan menjauh dari pengendara.

Desain Mirip Kawasaki Z900