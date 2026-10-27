AS Larang Mobil BYD Masuk Pangkalan Militer di Jepang, Khawatir Kamera dan Sensor Bocorkan Informasi

JawaPos.com - Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) melarang kendaraan buatan BYD, produsen otomotif asal Tiongkok, memasuki Pangkalan Udara Kadena di Prefektur Okinawa, Jepang. Kebijakan tersebut diambil karena kekhawatiran terhadap risiko keamanan yang ditimbulkan kendaraan tersebut.

Dilansir dari Kyodo, Selasa (27/10), sayap tempur Angkatan Udara AS yang bermarkas di Kadena mengumumkan larangan tersebut pada Senin. Langkah ini diduga bertujuan mencegah informasi di dalam pangkalan bocor melalui kamera dan sensor yang terpasang pada kendaraan.

Yonhap News Agency sebelumnya melaporkan bahwa kebijakan serupa berpotensi diterapkan di pangkalan militer AS di Korea Selatan dan wilayah lainnya.

“Kendaraan-kendaraan ini menimbulkan risiko yang tidak dapat kami terima maupun mitigasi terhadap personel dan misi kami,” kata Letnan Kolonel Alli Stormer, kepala urusan publik Sayap ke-18, dalam sebuah pernyataan. Namun, ia tidak merinci risiko spesifik yang menjadi dasar larangan tersebut.

Pangkalan Udara Kadena merupakan pusat strategis bagi AS untuk menghadapi ancaman dari Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara.