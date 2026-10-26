Honda Modif Contest 2026: 3 Motor Ini Jadi Juara Nasional, Ribuan Karya Modifikasi Tampil

JawaPos.com - Honda Modif Contest (HMC) 2026 menetapkan tiga juara nasional dari 81 karya modifikasi terbaik yang tampil di babak final.

Kompetisi yang berlangsung di Ambarawa, Jawa Tengah, Sabtu (24/10/2026), itu menjadi bagian dari perayaan Honda Bikers Day 2026 yang dihadiri puluhan ribu bikers Honda.

Artikel Lengkap

Sepanjang penyelenggaraan di berbagai kota, HMC 2026 mencatatkan 1.313 karya modifikasi. Sebanyak 81 karya terbaik kemudian bersaing memperebutkan gelar National Champion dalam tiga kategori utama.

Pada kategori Matic & Cub, gelar juara nasional diraih Wory Modified melalui modifikasi Honda Blade dengan konsep Performance.

Sementara itu, Jason Vito Valentino menjadi juara kategori Sport lewat modifikasi Honda Dax125 bergaya Neo Cafe Racer.

Adapun kategori Ultimate dimenangkan Ajies Sabara dengan modifikasi Honda CB150R berkonsep Boardtracker.

Kreasi motor modifikasi di ajang HMC 2026. (Istimewa)

Penentuan pemenang dilakukan oleh tiga juri, yakni Hendra Cahyono dari Pap N Mam Modified, Agus Ficdiyanto dari Alpha Sierra Custom, dan Haris Fatchurahman dari Manasi Ride.

Pemenang Ikuti Honda Dream Ride Project

Ketiga juara nasional tersebut berkesempatan mengikuti Honda Dream Ride Project (HDRP). Program ini menjadi wadah pengembangan kreativitas modifikasi dengan pendampingan mentor yang berpengalaman di bidangnya.

Melalui program tersebut, para pemenang dapat mengembangkan ide, meningkatkan keterampilan, dan menghasilkan karya modifikasi dengan karakter yang lebih kuat.