Honda Modif Contest 2026: 3 Motor Ini Jadi Juara Nasional, Ribuan Karya Modifikasi Tampil

Tiga National Champion Honda Modif Contest (HMC) 2026, yakni Wory Modified (kiri), Ajies Sabara (tengah), dan Jason Vito Valentino (kanan), bersama karya modifikasi terbaiknya pada Final Battle HMC 2026 di Ambarawa, Jawa Tengah, Sabtu (24/10). (AHM)
JawaPos.com - Honda Modif Contest (HMC) 2026 menetapkan tiga juara nasional dari 81 karya modifikasi terbaik yang tampil di babak final.
Kompetisi yang berlangsung di Ambarawa, Jawa Tengah, Sabtu (24/10/2026), itu menjadi bagian dari perayaan Honda Bikers Day 2026 yang dihadiri puluhan ribu bikers Honda.
Artikel Lengkap
Sepanjang penyelenggaraan di berbagai kota, HMC 2026 mencatatkan 1.313 karya modifikasi. Sebanyak 81 karya terbaik kemudian bersaing memperebutkan gelar National Champion dalam tiga kategori utama.
Pada kategori Matic & Cub, gelar juara nasional diraih Wory Modified melalui modifikasi Honda Blade dengan konsep Performance.
Sementara itu, Jason Vito Valentino menjadi juara kategori Sport lewat modifikasi Honda Dax125 bergaya Neo Cafe Racer.
Adapun kategori Ultimate dimenangkan Ajies Sabara dengan modifikasi Honda CB150R berkonsep Boardtracker.
Penentuan pemenang dilakukan oleh tiga juri, yakni Hendra Cahyono dari Pap N Mam Modified, Agus Ficdiyanto dari Alpha Sierra Custom, dan Haris Fatchurahman dari Manasi Ride.
Pemenang Ikuti Honda Dream Ride Project
Ketiga juara nasional tersebut berkesempatan mengikuti Honda Dream Ride Project (HDRP). Program ini menjadi wadah pengembangan kreativitas modifikasi dengan pendampingan mentor yang berpengalaman di bidangnya.
Melalui program tersebut, para pemenang dapat mengembangkan ide, meningkatkan keterampilan, dan menghasilkan karya modifikasi dengan karakter yang lebih kuat.
General Manager Marketing Planning & Analysis Division PT Astra Honda Motor (AHM) Andy Wijaya mengatakan, HMC menjadi ruang bagi modifikator dan pecinta sepeda motor Honda untuk mengekspresikan kreativitas.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede
Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada
Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen
Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak
Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022