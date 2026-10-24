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Dony Lesmana Eko Putra
Minggu, 25 Oktober 2026 | 05.46 WIB

Ribuan Bikers Honda Serbu Ambarawa, Honda Bikers Day XV Jadi Ajang Persaudaraan

Acara Honda Bikers Day 2026 yang digelar di kota Ambarawa, Jawa Tengah. (Istimewa) - Image

Acara Honda Bikers Day 2026 yang digelar di kota Ambarawa, Jawa Tengah. (Istimewa)

JawaPos.com - Ribuan pengguna sepeda motor Honda dari berbagai daerah berkumpul di Lapangan Pangsar Sudirman, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (24/10).

Mereka menghadiri puncak acara Honda Bikers Day (HBD) XV 2026 yang mengusung tema Legacy of Spirit.

Kegiatan tahunan yang digelar PT Astra Honda Motor (AHM) ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat persaudaraan antargenerasi di kalangan komunitas sepeda motor Honda.

Selain bertemu sesama anggota komunitas, para peserta juga berbagi pengalaman berkendara dan memperkuat hubungan yang telah terjalin di antara para bikers dari berbagai wilayah Indonesia.

General Manager Marketing Planning and Analysis Division AHM, Andy Wijaya, mengatakan, Honda Bikers Day tidak hanya menjadi kegiatan berkumpulnya pengguna sepeda motor Honda.

Menurutnya acara ini juga menjadi wadah untuk menumbuhkan kebersamaan dan solidaritas di dalam komunitas.

"Tema Legacy of Spirit mencerminkan harapan agar nilai-nilai positif dalam komunitas tetap terjaga dan diteruskan kepada generasi berikutnya," ujarnya.

Dengan begitu, semangat persaudaraan tidak hanya hadir saat acara berlangsung, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas komunitas sehari-hari.

Lebih dari 170 Komunitas Honda di Jawa Tengah

Region Head Astra Motor Jawa Tengah, Budi Yanto, menyebut wilayah Jawa Tengah memiliki lebih dari 170 komunitas Honda dengan jumlah anggota terdaftar hampir 6.000 bikers.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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