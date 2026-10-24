Ribuan Bikers Honda Serbu Ambarawa, Honda Bikers Day XV Jadi Ajang Persaudaraan

JawaPos.com - Ribuan pengguna sepeda motor Honda dari berbagai daerah berkumpul di Lapangan Pangsar Sudirman, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (24/10).

Mereka menghadiri puncak acara Honda Bikers Day (HBD) XV 2026 yang mengusung tema Legacy of Spirit.

Kegiatan tahunan yang digelar PT Astra Honda Motor (AHM) ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat persaudaraan antargenerasi di kalangan komunitas sepeda motor Honda.

Selain bertemu sesama anggota komunitas, para peserta juga berbagi pengalaman berkendara dan memperkuat hubungan yang telah terjalin di antara para bikers dari berbagai wilayah Indonesia.

General Manager Marketing Planning and Analysis Division AHM, Andy Wijaya, mengatakan, Honda Bikers Day tidak hanya menjadi kegiatan berkumpulnya pengguna sepeda motor Honda.

Menurutnya acara ini juga menjadi wadah untuk menumbuhkan kebersamaan dan solidaritas di dalam komunitas.

"Tema Legacy of Spirit mencerminkan harapan agar nilai-nilai positif dalam komunitas tetap terjaga dan diteruskan kepada generasi berikutnya," ujarnya.

Dengan begitu, semangat persaudaraan tidak hanya hadir saat acara berlangsung, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas komunitas sehari-hari.

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