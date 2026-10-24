Ribuan Bikers Honda Serbu Ambarawa, Honda Bikers Day XV Jadi Ajang Persaudaraan

Acara Honda Bikers Day 2026 yang digelar di kota Ambarawa, Jawa Tengah. (Istimewa)
JawaPos.com - Ribuan pengguna sepeda motor Honda dari berbagai daerah berkumpul di Lapangan Pangsar Sudirman, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (24/10).
Mereka menghadiri puncak acara Honda Bikers Day (HBD) XV 2026 yang mengusung tema Legacy of Spirit.
Kegiatan tahunan yang digelar PT Astra Honda Motor (AHM) ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat persaudaraan antargenerasi di kalangan komunitas sepeda motor Honda.
Selain bertemu sesama anggota komunitas, para peserta juga berbagi pengalaman berkendara dan memperkuat hubungan yang telah terjalin di antara para bikers dari berbagai wilayah Indonesia.
General Manager Marketing Planning and Analysis Division AHM, Andy Wijaya, mengatakan, Honda Bikers Day tidak hanya menjadi kegiatan berkumpulnya pengguna sepeda motor Honda.
Menurutnya acara ini juga menjadi wadah untuk menumbuhkan kebersamaan dan solidaritas di dalam komunitas.
"Tema Legacy of Spirit mencerminkan harapan agar nilai-nilai positif dalam komunitas tetap terjaga dan diteruskan kepada generasi berikutnya," ujarnya.
Dengan begitu, semangat persaudaraan tidak hanya hadir saat acara berlangsung, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas komunitas sehari-hari.
Lebih dari 170 Komunitas Honda di Jawa Tengah
Region Head Astra Motor Jawa Tengah, Budi Yanto, menyebut wilayah Jawa Tengah memiliki lebih dari 170 komunitas Honda dengan jumlah anggota terdaftar hampir 6.000 bikers.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan
Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis
Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022