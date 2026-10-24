Pengiriman Mobil Zeekr di Eropa Melonjak 200 Persen, Bidik 200 Diler pada 2026

JawaPos.com - Merek mobil listrik premium, Zeekr, mencatat pertumbuhan pengiriman kendaraan lebih dari 200 persen pada Januari-September 2026 di Eropa. Jumlah pengiriman meningkat dari 3.025 unit menjadi 9.525 unit.

Selama tiga tahun sejak memasuki pasar Eropa, Zeekr sendiri telah hadir di 22 pasar, termasuk Finlandia, Polandia, dan Austria. Target selanjutnya, Zeekr ingin menargetkan jaringan diler mencapai 200 titik pada akhir 2026.

Zeekr sendiri tampil perdana di Paris Motor Show 2026 dengan menghadirkan SUV flagship Zeekr 9X dan generasi terbaru SUV listrik Zeekr 7X.

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“Pertumbuhan Zeekr di Eropa didukung oleh minat konsumen yang semakin mengutamakan teknologi, performa, dan kualitas dalam memilih kendaraan. Partisipasi perdana kami di Paris Motor Show menjadi momen untuk memperkenalkan Zeekr 9X dan generasi terbaru Zeekr 7X, yang memadukan kemewahan dan kenyamanan kabin.

Kehadiran kedua model ini menjadi langkah berikutnya dalam memperluas pilihan kendaraan bagi konsumen sekaligus memperkuat posisi Zeekr di Eropa,” ujar Lothar Schupet, CEO Zeekr Europe dalam keterangannya, Sabtu (24/10).

Pada area pameran Zeekr, pengunjung berkesempatan melihat lebih dekat berbagai teknologi yang disematkan pada kendaraan listrik merek tersebut. Tak hanya mengamati desain interior, mereka juga bisa merasakan kenyamanan kabin dan menjajal fitur hiburan yang tersedia.

Salah satu daya tariknya adalah AirConsole, hasil kolaborasi Zeekr dengan N-Dream. Melalui platform ini, smartphone dapat digunakan sebagai pengendali untuk memainkan gim lewat sistem infotainment mobil, tanpa memerlukan perangkat tambahan.

Di luar aktivitas interaktif tersebut, Zeekr turut menampilkan perkembangan teknologi pada generasi terbaru Zeekr 7X. SUV listrik ini dibekali sistem bantuan berkendara yang mengandalkan sensor Bosch, tujuh kamera, dan tiga radar. Perangkat tersebut menunjang sejumlah fitur, mulai dari bantuan parkir dengan kendali jarak jauh hingga adaptive cruise control.

Dari sisi performa, Zeekr 7X menggunakan platform SEA 800V dengan kemampuan jelajah hingga 627 km dan tenaga maksimal 680 hp. Mobil ini juga mendukung pengisian daya berkapasitas hingga 450 kW. Dengan kemampuan tersebut, pengisian baterai dari 10 persen ke 80 persen diklaim dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 10,5 menit.