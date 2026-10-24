4 Cara Mengatasi Pinggang Pegal Saat Mengemudi, Posisi Duduk Jadi Kunci

JawaPos.com - Pinggang pegal saat mengemudi mobil bisa mengganggu kenyamanan, terutama ketika menempuh perjalanan jauh. Bahayanya, hal ini bisa menimbulkan kecelakaan jika tak segera diatasi.

Penyebabnya pun bisa berbagai hal seperti posisi duduk yang kurang tepat hingga guncangan saat melewati jalanan yang rusak. Tentunya, jika hal ini terus dibiarkan akan membuat pengemudi merasa tak nyaman saat berkendara.

Demi mengatasi hal ini, terdapat sejumlah hal yang bisa dilakukan pengemudi. Berikut 4 cara yang bisa kamu coba agar perjalanan saat berkendara menjadi lebih nyaman seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia!

1. Atur Posisi Duduk dengan Tepat

Posisi duduk yang kurang tepat dapat membuat pinggang menanggung tekanan berlebih selama mengemudi. Jadi, kamu harus menyesuaikan jarak jok dengan setir agar tubuh tetap nyaman dan mudah mengendalikan kendaraan.

Pastikan pula pinggul berada pada posisi yang nyaman, lutut sedikit menekuk, dan tangan tidak terlalu lurus saat memegang setir. Atur juga ketinggian jok agar pandangan ke jalan tetap jelas.

Punggung sebaiknya bersandar dengan baik pada sandaran jok, sementara jarak tubuh ke setir tetap aman sesuai rekomendasi kendaraan.

2. Periksa Kondisi Suspensi Mobil

Suspensi yang aus atau rusak dapat membuat guncangan dari permukaan jalan terasa lebih keras di dalam kabin. Kondisi ini bisa menambah ketidaknyamanan, termasuk ketika pengemudi harus menempuh perjalanan panjang.

Jika mobil terasa lebih keras saat melewati jalan berlubang atau muncul bunyi tidak biasa dari bagian kaki-kaki, segera periksakan kendaraan ke bengkel. Lakukan perbaikan atau penggantian komponen jika diperlukan agar kenyamanan dan keamanan berkendara tetap terjaga.

3. Hindari Jalan Rusak dan Beristirahat Secara Berkala

Jika memungkinkan, pilih rute dengan kondisi jalan yang lebih baik untuk mengurangi guncangan selama perjalanan. Namun, apabila harus melewati jalan rusak, kurangi kecepatan dan berkendaralah dengan hati-hati sesuai kondisi jalan.

Selain itu, jangan memaksakan diri mengemudi terlalu lama tanpa jeda. Menepilah di tempat yang aman untuk beristirahat dan melakukan peregangan ringan. Mengubah posisi tubuh setelah duduk dalam waktu lama juga dapat membantu mengurangi rasa kaku pada pinggang.

4. Gunakan Bantalan Penyangga Pinggang

Bantalan penyangga pinggang atau lumbar support dapat menjadi pilihan untuk membantu menopang punggung bagian bawah saat mengemudi. Bantalan ini membantu mengisi celah antara tubuh dan sandaran jok sehingga posisi duduk terasa lebih nyaman.

Pilih bantalan dengan ketebalan yang sesuai agar posisi tubuh tidak terdorong terlalu jauh ke depan. Pastikan pula bantalan tidak mengganggu posisi duduk, jangkauan ke pedal, maupun kendali setir. Jika sandaran jok sudah memberikan dukungan yang baik, penggunaan bantalan tambahan belum tentu diperlukan.