Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 20.09 WIB

4 Cara Mengatasi Pinggang Pegal Saat Mengemudi, Posisi Duduk Jadi Kunci

Ilustrasi mengemudi mobil (Freepik) - Image

Ilustrasi mengemudi mobil (Freepik)

JawaPos.com - Pinggang pegal saat mengemudi mobil bisa mengganggu kenyamanan, terutama ketika menempuh perjalanan jauh. Bahayanya, hal ini bisa menimbulkan kecelakaan jika tak segera diatasi.

Penyebabnya pun bisa berbagai hal seperti posisi duduk yang kurang tepat hingga guncangan saat melewati jalanan yang rusak. Tentunya, jika hal ini terus dibiarkan akan membuat pengemudi merasa tak nyaman saat berkendara.
 
Demi mengatasi hal ini, terdapat sejumlah hal yang bisa dilakukan pengemudi. Berikut 4 cara yang bisa kamu coba agar perjalanan saat berkendara menjadi lebih nyaman seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia!
 
 
1. Atur Posisi Duduk dengan Tepat
 
Posisi duduk yang kurang tepat dapat membuat pinggang menanggung tekanan berlebih selama mengemudi. Jadi, kamu harus menyesuaikan jarak jok dengan setir agar tubuh tetap nyaman dan mudah mengendalikan kendaraan.
 
Pastikan pula pinggul berada pada posisi yang nyaman, lutut sedikit menekuk, dan tangan tidak terlalu lurus saat memegang setir. Atur juga ketinggian jok agar pandangan ke jalan tetap jelas. 
 
Punggung sebaiknya bersandar dengan baik pada sandaran jok, sementara jarak tubuh ke setir tetap aman sesuai rekomendasi kendaraan.
 
2. Periksa Kondisi Suspensi Mobil
 
Suspensi yang aus atau rusak dapat membuat guncangan dari permukaan jalan terasa lebih keras di dalam kabin. Kondisi ini bisa menambah ketidaknyamanan, termasuk ketika pengemudi harus menempuh perjalanan panjang.
 
Jika mobil terasa lebih keras saat melewati jalan berlubang atau muncul bunyi tidak biasa dari bagian kaki-kaki, segera periksakan kendaraan ke bengkel. Lakukan perbaikan atau penggantian komponen jika diperlukan agar kenyamanan dan keamanan berkendara tetap terjaga.
 
 
3. Hindari Jalan Rusak dan Beristirahat Secara Berkala
 
Jika memungkinkan, pilih rute dengan kondisi jalan yang lebih baik untuk mengurangi guncangan selama perjalanan. Namun, apabila harus melewati jalan rusak, kurangi kecepatan dan berkendaralah dengan hati-hati sesuai kondisi jalan.
 
Selain itu, jangan memaksakan diri mengemudi terlalu lama tanpa jeda. Menepilah di tempat yang aman untuk beristirahat dan melakukan peregangan ringan. Mengubah posisi tubuh setelah duduk dalam waktu lama juga dapat membantu mengurangi rasa kaku pada pinggang.
 
4. Gunakan Bantalan Penyangga Pinggang
 
Bantalan penyangga pinggang atau lumbar support dapat menjadi pilihan untuk membantu menopang punggung bagian bawah saat mengemudi. Bantalan ini membantu mengisi celah antara tubuh dan sandaran jok sehingga posisi duduk terasa lebih nyaman.
 
Pilih bantalan dengan ketebalan yang sesuai agar posisi tubuh tidak terdorong terlalu jauh ke depan. Pastikan pula bantalan tidak mengganggu posisi duduk, jangkauan ke pedal, maupun kendali setir. Jika sandaran jok sudah memberikan dukungan yang baik, penggunaan bantalan tambahan belum tentu diperlukan.
Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jangan Asal Injak Gas! Begini 3 Cara Aman Mengemudi Mobil Matic Saat Menaklukkan Tanjakan Curam - Image
Otomotif

Jangan Asal Injak Gas! Begini 3 Cara Aman Mengemudi Mobil Matic Saat Menaklukkan Tanjakan Curam

Senin, 13 Juli 2026 | 07.01 WIB

3 Cara Aman Mengemudi Mobil Matic saat Menanjak dan Menurun, Jangan Asal Injak Gas - Image
Otomotif

3 Cara Aman Mengemudi Mobil Matic saat Menanjak dan Menurun, Jangan Asal Injak Gas

Minggu, 28 Juni 2026 | 18.45 WIB

Raheem Sterling Diamankan Usai Terlibat Kecelakaan, Diduga Mengemudi di Bawah Pengaruh Obat - Image
Sepak Bola Dunia

Raheem Sterling Diamankan Usai Terlibat Kecelakaan, Diduga Mengemudi di Bawah Pengaruh Obat

Minggu, 31 Mei 2026 | 02.31 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

4

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

5

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

6

Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif

7

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

8

Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan

9

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

10

Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore