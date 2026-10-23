Resmikan Diler GWM Jogja, Perluas Jangkauan Layanan bagi Pelanggan di Kota Jogjakarta dan Sekitarnya

JawaPos.com - Pasar otomotif di wilayah Daerah Istimewa Jogjakarta dan sekitarnya kini semakin bergairah dengan diresmikan Diler GWM Jogja pada Jumat (23/10).

Berlokasi strategis di Jalan Magelang Km. 5 No. 5, Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, kehadiran fasilitas anyar ini sekaligus menandai tonggak sejarah penting bagi PT Inchcape GWM Indonesia sebagai pencapaian dealer resmi ke-20 di Tanah Air.

Peresmian tersebut terlaksana berkat kolaborasi strategis bersama mitra diler lokal, PT Amanta Agung Motor, guna mendekatkan pelayanan menyeluruh kepada konsumen di pusat pendidikan dan pariwisata tersebut.

CEO Inchcape GWM Indonesia, Bagus Susanto, menjelaskan pemilihan Kota Jogjakarta didasarkan pada dinamika aktivitas ekonomi kreatif, pariwisata, serta pendidikan yang menuntut ragam mobilitas tinggi. Perluasan jaringan ini juga wujud nyata komitmen perusahaan dalam mengimplementasikan filosofi global mereka.

"Peresmian Dealer GWM Jogja bersama PT Amanta Agung Motor merupakan bagian dari strategi kami untuk memperluas jangkauan GWM di Indonesia. Jogjakarta memiliki aktivitas ekonomi yang beragam, mulai dari pariwisata dan pendidikan hingga ekonomi kreatif. Melalui kehadiran dealer ini, kami ingin memberi kemudahan kepada konsumen untuk mendapat produk dan layanan GWM melalui jaringan yang semakin dekat dengan kebutuhan mereka. Sejalan dengan filosofi global GWM, ‘All Scenarios, All Powertrains, All Users’, kami menghadirkan beragam pilihan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan mobilitas masyarakat di Kota Jogjakarta," ujar Bagus Susanto.

​Senada dengan hal tersebut, President Director PT Amanta Agung Motor, Sumantri, menyatakan keyakinannya terhadap masa depan jenjang kemitraan bersama Inchcape GWM Indonesia di kementerian pasar otomotif nasional. Pihaknya optimistis kehadiran diler terpadu ini mampu memberikan nilai tambah yang signifikan bagi kepuasan pelanggan lokal.

"Keputusan kami bermitra dengan GWM didasari keyakinan terhadap potensi pertumbuhan brand ini di Indonesia, didukung oleh portofolio produk yang beragam, inovasi teknologi, serta dukungan Inchcape Indonesia dalam pengembangan jaringan dealer dan layanan pelanggan. Kami melihat GWM sebagai mitra yang memiliki visi sejalan untuk menghadirkan produk dan layanan otomotif berkualitas," ungkap Sumantri.

​Berdiri di atas lahan seluas 603 meter persegi, fasilitas diler ini menerapkan konsep layanan terpadu 3S yang meliputi Sales, Service, dan Spare Parts berstandar global. Konsumen dapat memanfaatkan berbagai fasilitas pendukung modern seperti area showroom pameran kendaraan, ruang bengkel kerja (workshop) berteknologi mutakhir, ruang tunggu pelanggan yang nyaman, ruang privat transaksi, hingga layanan hubungan pelanggan atau Customer Relations Office.