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Nanda Prayoga
Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.43 WIB

Viral! Konsumen BMW M4 Voodoo Blue Mengaku Pesanan Dibatalkan Sepihak, Singgung Pejabat

BMW M4 Voodoo Blue. (Threads: @itsaaldi) - Image

BMW M4 Voodoo Blue. (Threads: @itsaaldi)

JawaPos.com - Kejadian tak mengenakan dialami konsumen mobil mewah BMW di Indonesia. Hal ini bahkan viral di media sosial, Threads oleh akun @itsaldii dengan utas BMW Indonesia.

Dia menceritakan, awalnya dia membeli BMW M4 dengan warna Voodoo Blue. Mobilnya pun telah dipesan dengan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dan dibayar di showroom BMW Astra Serpong. Nahasnya, pembelian mobil tersebut dibatalkan secara sepihak.

"Karena diduga mobil yang saya pesan dibeli oleh Pejabat dan sama BMW Indonesia dikasihkan tanpa sepengetahuan saya sebagai pembeli awal. Mana saya udah beli Bodykit lengkap dari Adro ratusan juta, Exhaust Akrapovic ratusan juta, Ppf 220Micron Wkwkwkw," tulisnya pada Kamis (22/10).

Setelah viral, konsumen memberikan pembaruan pada utasnya. Dia mengabarkan bahwa dirinya baru saja selesai bertemu dengan Sales, Supervisor, dan Kepala Cabang dari BMW Astra Sunter. Hal ini dikarenakan unit yang akan dibeli dipajang di BMW Astra Sunter.

Menurutnya, BMW Indonesia pun telah meminta maaf ke konsumen dan sedang mencarikan opsi terbaik.

"Mereka sudah minta maaf dan sedang mencarikan opsi terbaiknya, intinya saya tidak mau untuk menunggu terlalu lama, kalaupun dibatalin saya menuntut ganti rugi dan kompensasi," tukasnya.

Sementara itu, JawaPos.com telah mencoba untuk menghubungi BMW Indonesia untuk mendapatkan klarifikasi. Hanya saja, hingga berita ini ditulis, belum mendapatkan respons.

Editor: Estu Suryowati
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