BMW Global akan Rumahkan Sekitar 8 Ribu Karyawan, Pesangon Tembus Rp 13,1 M

Suasana pabrik mesin serta baterai tegangan tinggi milik BMW di Shenyang, China, pada 15 Oktober 2026. (BMW)
JawaPos.com - Jenama otomotif asal Jerman, BMW, berencana untuk memangkas sekitar 8.000 tenaga kerja secara global hingga akhir 2027.
Hal itu dilakukan di tengah tekanan bisnis, termasuk penurunan penjualan perusahaan di Tiongkok. Auto Home pada Kamis (23/10), melaporkan bahwa perusahaan menawarkan paket pesangon yang dilaporkan mencapai EUR 650.000 euro atau sekitar Rp13,1 miliar bagi sejumlah pekerja.
Paket kompensasi tersebut disebut jauh melampaui standar industri otomotif. Sebagai perbandingan, Volkswagen pernah menawarkan pesangon hingga EUR 405.000 kepada sejumlah karyawan pada 2024, sedangkan Mercedes-Benz EUR 500.000.
Besaran pesangon BMW dapat berbeda sesuai ketentuan yang berlaku bagi masing-masing karyawan. Penerima kompensasi juga memiliki pilihan untuk mengambil pembayaran sekaligus, menerima dana secara bertahap, mengalihkan sebagian dana ke program pensiun atau asuransi langsung, maupun menggabungkan beberapa metode tersebut.
Karyawan berusia 55 tahun ke atas, berpeluang memperoleh perlakuan khusus dalam sejumlah manfaat tambahan.
Mereka, misalnya, dapat tetap memperoleh fasilitas diskon karyawan untuk pembelian mobil baru maupun bekas melalui skema yang disiapkan perusahaan.
Besarnya paket kompensasi memicu lonjakan akses ke portal sumber daya manusia internal BMW. Sekitar 40.000 karyawan dilaporkan mengakses sistem tersebut untuk memeriksa nilai pesangon masing-masing hingga menyebabkan gangguan akibat tingginya lalu lintas pengguna.
BMW kemudian memperbaiki sistem pada hari berikutnya. Namun, meningkatnya jumlah permohonan membuat perusahaan memutuskan menangguhkan sementara penerimaan permohonan baru agar pengajuan yang telah masuk dapat diproses terlebih dahulu.
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Jawa Pos
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