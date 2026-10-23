Honda Bakal Jual Pikap Mitsubishi Triton di Asia Tenggara dengan Merek Sendiri pada 2028

JawaPos.com - Honda Motor Co. berencana memasarkan pikap Mitsubishi Motors Corp., Triton, di Asia Tenggara dengan menggunakan merek Honda mulai 2028. Kesepakatan ini menjadi langkah baru bagi Honda untuk memperluas lini produknya di kawasan tersebut.

Dilansir dari Kyodo, Jumat (23/10), kedua produsen otomotif Jepang itu mengumumkan kesepakatan penyediaan kendaraan pada Kamis. Kerja sama tersebut menjadi yang pertama bagi Honda dan Mitsubishi Motors dalam skema serupa.

Kedua perusahaan menyatakan, kesepakatan ini memungkinkan mereka untuk “meningkatkan lini produk masing-masing secara cepat dan efisien” guna memenuhi kebutuhan konsumen di berbagai pasar.

Honda, Mitsubishi Motors, dan Nissan Motor Co. selama ini juga berupaya memperdalam kemitraan strategis mereka.

Triton merupakan pikap satu ton yang dibangun menggunakan rangka ladder frame kokoh. Kendaraan ini memiliki permintaan tinggi di negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).