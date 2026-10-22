Tekanan Ban Mobil Bisa Bikin BBM Boros, Kenali Fungsi Fitur TPMS

JawaPos.com - Tekanan angin ban menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keselamatan berkendara.

Tekanan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi bisa mengganggu pengendalian mobil, mempercepat keausan ban, hingga meningkatkan risiko kerusakan saat perjalanan.

Untuk membantu pengemudi memantau kondisi tersebut, beberapa mobil keluaran baru telah dilengkapi fitur Tire Pressure Monitoring System (TPMS) yang menjadi bagian dari teknologi modern.

Fitur ini membantu pengemudi mengetahui ketika tekanan ban berada di bawah batas yang direkomendasikan, sehingga pemeriksaan dapat segera dilakukan.

Tekanan Ban Rendah Bisa Bikin BBM Boros

Tekanan ban yang tidak sesuai standar dapat menimbulkan sejumlah masalah. Jika tekanan terlalu tinggi, bidang kontak ban dengan permukaan jalan berkurang.

Kondisi ini dapat memengaruhi daya cengkeram, kenyamanan, dan kestabilan kendaraan.

Sebaliknya, tekanan ban yang terlalu rendah membuat bidang kontak ban dengan jalan semakin besar. Akibatnya, hambatan gulir meningkat dan konsumsi bahan bakar bisa menjadi lebih boros.

Ban yang terus digunakan dengan tekanan tidak sesuai juga berisiko mengalami keausan lebih cepat.