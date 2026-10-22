Tekanan Ban Mobil Bisa Bikin BBM Boros, Kenali Fungsi Fitur TPMS

Ilustrasi fitur Tire Pressure Monitoring System. (istimewa)
JawaPos.com - Tekanan angin ban menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keselamatan berkendara.
Tekanan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi bisa mengganggu pengendalian mobil, mempercepat keausan ban, hingga meningkatkan risiko kerusakan saat perjalanan.
Untuk membantu pengemudi memantau kondisi tersebut, beberapa mobil keluaran baru telah dilengkapi fitur Tire Pressure Monitoring System (TPMS) yang menjadi bagian dari teknologi modern.
Fitur ini membantu pengemudi mengetahui ketika tekanan ban berada di bawah batas yang direkomendasikan, sehingga pemeriksaan dapat segera dilakukan.
Tekanan Ban Rendah Bisa Bikin BBM Boros
Tekanan ban yang tidak sesuai standar dapat menimbulkan sejumlah masalah. Jika tekanan terlalu tinggi, bidang kontak ban dengan permukaan jalan berkurang.
Kondisi ini dapat memengaruhi daya cengkeram, kenyamanan, dan kestabilan kendaraan.
Sebaliknya, tekanan ban yang terlalu rendah membuat bidang kontak ban dengan jalan semakin besar. Akibatnya, hambatan gulir meningkat dan konsumsi bahan bakar bisa menjadi lebih boros.
Ban yang terus digunakan dengan tekanan tidak sesuai juga berisiko mengalami keausan lebih cepat.
Dalam kondisi tertentu, panas berlebih akibat penggunaan ban yang kurang tekanan dapat meningkatkan risiko kerusakan ban.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar
Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel
Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin
Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana
Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin
Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022