Hyundai Bawa Bus Listrik ke Sekolah, 1.300 Siswa SMP Belajar Teknologi EV

Bus listrik untuk program Hyundai Universal Solution. (Istimewa)
JawaPos.com - Hyundai Motor Company menghadirkan cara baru mengenalkan teknologi kendaraan listrik kepada pelajar Indonesia.
Lewat program Hyundai Universal Solution, pabrikan asal Korea Selatan ini menyasar 1.300 siswa SMP di 13 sekolah dengan pembelajaran STEM interaktif, termasuk menggunakan Minecraft dan bus listrik yang disulap menjadi ruang belajar bergerak.
Hyundai Universal Solution merupakan bagian dari inisiatif global Creating Shared Value (CSV) bertajuk Hyundai Continue. Program ini menggabungkan pembelajaran sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) dengan pengenalan teknologi kendaraan listrik.
Peluncuran program digelar di Hyundai Motorstudio Senayan Park, Jakarta, pada 21 Oktober 2026.
Hyundai bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Save the Children, New Future Indonesia, serta sekolah-sekolah peserta.
Mengenalkan Teknologi Kendaraan Listrik
Melalui program ini, siswa akan mempelajari berbagai konsep STEM yang berkaitan dengan kendaraan listrik, energi, lingkungan, hingga perencanaan kota.
Materi pembelajaran disusun bersama para mitra agar sesuai dengan kurikulum nasional. Metode yang digunakan juga menggabungkan teori, aktivitas interaktif, dan praktik untuk memudahkan siswa memahami materi.
Indonesia menjadi negara pertama yang menjadi tujuan ekspansi global Hyundai Universal Solution setelah program tersebut diluncurkan di Korea Selatan pada Juli 2026.
Belajar Lewat Minecraft hingga Perangkat Interaktif
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