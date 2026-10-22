Subaru Stop Penjualan Mobil Bensin di Eropa Paling Lambat 2027, Beralih ke Mobil Listrik

JawaPos.com - Subaru mengonfirmasi akan menghentikan penjualan mobil bermesin bensin di Eropa paling lambat pada 2027. Pabrikan asal Jepang itu berencana beralih ke jajaran kendaraan listrik sepenuhnya mulai 2028.

Seperti dilansir dari Engadget, kepada Auto Motor und Sport, Subaru menyebut perubahan tersebut berkaitan dengan regulasi emisi dan keselamatan kendaraan yang semakin ketat di Eropa.

Meski penjualannya di kawasan tersebut relatif kecil, dengan hanya 23.000 unit dan pangsa pasar 0,2 persen pada tahun lalu, keputusan ini menjadi perubahan besar bagi Subaru yang dikenal melalui model Outback dan WRX.

Kedua model tersebut memiliki basis penggemar tersendiri, terutama di kalangan pencinta off-road dan modifikasi kendaraan. Penghentian penjualan mobil bermesin pembakaran internal atau internal combustion engine (ICE) juga menandai berakhirnya kehadiran mesin boxer khas Subaru di pasar Eropa.

Model pertama yang akan disetop penjualannya adalah Outback pada akhir 2026. Setelah itu, Subaru akan menghentikan penjualan Impreza, Crosstrek, dan Forester pada 2027.

Mulai 2028, Subaru hanya akan menawarkan tiga model di Uni Eropa, yakni Solterra, E-Outback, dan Uncharted. E-Outback dikenal dengan nama Trailseeker di Amerika Serikat.

Ketiga mobil listrik tersebut dikembangkan melalui kerja sama dengan Toyota. Solterra berbasis Toyota bZ4X, E-Outback menggunakan basis bZ4X Touring, sedangkan Uncharted dikembangkan dari Toyota C-HR+.

Subaru menjelaskan, keputusan untuk beralih ke kendaraan listrik dipengaruhi aturan Uni Eropa mengenai batas emisi karbon dioksida (CO2) untuk armada kendaraan. Selain itu, produsen mobil juga harus memenuhi persyaratan sistem bantuan pengemudi dan fitur keselamatan.