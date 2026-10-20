Review Royal Enfield Himalayan 450: Jalan Rusak Puncak 2 Jonggol Bukan Masalah

Royal Enfield Himalayan 450 saat melaju di kawasan Puncak, Bogor. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Perjalanan jarak jauh dengan sepeda motor selalu menghadirkan kejutan.
Jalanan mulus bisa berubah menjadi aspal berlubang, permukaan bergelombang, hingga jalur berbatu yang menguji konsentrasi pengendara.
Dalam kondisi seperti ini, kemampuan motor menjaga kestabilan dan meredam guncangan menjadi modal penting untuk tiba di tujuan dengan nyaman.
Karakter tersebut diuji melalui perjalanan menggunakan Royal Enfield Himalayan 450 dari Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, menuju Cipanas, Jawa Barat.
Perjalanan pulang dilakukan melalui jalur Puncak 2 Jonggol yang memiliki sejumlah ruas jalan rusak. Di jalur ini, kemampuan motor adventure tersebut menghadapi permukaan jalan yang tidak rata menjadi salah satu aspek menarik untuk dievaluasi.
Saat melintasi Puncak 2 Jonggol, kondisi permukaan jalan yang tidak rata membuat pengendara harus lebih cermat memilih lintasan.
Lubang dan aspal bergelombang menjadi tantangan, terutama ketika motor melaju di antara tikungan dan perubahan kontur jalan.
Himalayan 450 memiliki suspensi depan upside down (USD) Showa berdiameter 43 mm dan suspensi belakang monoshock. Kombinasi tersebut mendukung kemampuan roda mengikuti kontur permukaan jalan sekaligus membantu meredam guncangan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23
Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan
Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih
Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1
Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade
Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman
Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium
Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh
Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022