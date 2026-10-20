Review Royal Enfield Himalayan 450: Jalan Rusak Puncak 2 Jonggol Bukan Masalah

JawaPos.com - Perjalanan jarak jauh dengan sepeda motor selalu menghadirkan kejutan.

Jalanan mulus bisa berubah menjadi aspal berlubang, permukaan bergelombang, hingga jalur berbatu yang menguji konsentrasi pengendara.

Dalam kondisi seperti ini, kemampuan motor menjaga kestabilan dan meredam guncangan menjadi modal penting untuk tiba di tujuan dengan nyaman.

Karakter tersebut diuji melalui perjalanan menggunakan Royal Enfield Himalayan 450 dari Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, menuju Cipanas, Jawa Barat.

Perjalanan pulang dilakukan melalui jalur Puncak 2 Jonggol yang memiliki sejumlah ruas jalan rusak. Di jalur ini, kemampuan motor adventure tersebut menghadapi permukaan jalan yang tidak rata menjadi salah satu aspek menarik untuk dievaluasi.

Menaklukkan Jalan Rusak Puncak 2 Jonggol Saat melintasi Puncak 2 Jonggol, kondisi permukaan jalan yang tidak rata membuat pengendara harus lebih cermat memilih lintasan.

Lubang dan aspal bergelombang menjadi tantangan, terutama ketika motor melaju di antara tikungan dan perubahan kontur jalan.