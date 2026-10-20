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Dinarsa Kurniawan
Selasa, 20 Oktober 2026 | 15.59 WIB

Bapak-Bapak Juga Butuh Healing! 160 Anggota BSI Touring ke Ciwidey dan Pengalengan

Para peserta touring perdana BSI berpose di Masjid Nurul Amal, Ciranjang, Cianjur, sebelum melanjutkan perjalanan ke Ciwidey dan Pengalengan. (Foto-foto: BSI) - Image

Para peserta touring perdana BSI berpose di Masjid Nurul Amal, Ciranjang, Cianjur, sebelum melanjutkan perjalanan ke Ciwidey dan Pengalengan. (Foto-foto: BSI)

JawaPos.com - Bapak-bapak kalau sudah senggang memang banyak maunya. Ada yang sibuk merawat burung, ada yang serius bermain catur, ada yang memancing dengan alasan mencari ketenangan. 

Namun, ada satu kelompok bapak-bapak yang memilih cara berbeda untuk menikmati hidup, mengumpulkan saudara, menyalakan mesin sepeda motor, lalu berangkat touring. 

Urusan pekerjaan, cicilan, dan tagihan rumah tangga? Tenang, semuanya masih ada ketika pulang.

Itulah yang dilakukan 160 anggota komunitas Bapak Senggang Indonesia (BSI) saat menggelar touring perdana menuju Ciwidey dan Pangalengan, Bandung Selatan, Jawa Barat, pada 17–18 Oktober 2026. Mereka datang dengan beragam sepeda motor, mulai skutik mungil Honda BeAT hingga Harley-Davidson Heritage Classic 2026 bermesin 1.923 cc.

Salah seorang peserta touring perdana BSI yang mengendarai Harley-Davidson Heritage Classic melewati kawasan kebun teh di Pengalengan.

Dari motor yang biasa dipakai ke minimarket sampai moge berkapasitas hampir dua liter, semuanya berbaur dalam satu rombongan. Mesin boleh berbeda, tetapi tujuan sama, yaitu cari udara segar dan bahan cerita untuk tongkrongan berikutnya.

Ketua Umum BSI Dhika Kamal mengatakan, touring menjadi ruang bagi para bapak untuk beristirahat sejenak dari rutinitas. "Bagi Komunitas BSI, touring bukan soal mengejar destinasi," kata Dhika, Minggu (18/10).

Rombongan berangkat dari Sport Centre Kota Wisata Cibubur, lalu singgah di Pelataran Masjid Nurul Amal, Ciranjang, Kabupaten Cianjur, untuk menikmati sate maranggi.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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