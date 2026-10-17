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Dony Lesmana Eko Putra
Minggu, 18 Oktober 2026 | 01.51 WIB

Lampu Utama atau Fog Lamp, Mana yang Sebaiknya Di-upgrade untuk Mobil?

Modifikasi lampu foglamp harus sesuai dengan kebutuhan. (Dony/JawaPos.com) - Image

Modifikasi lampu foglamp harus sesuai dengan kebutuhan. (Dony/JawaPos.com)

 JawaPos.com - Pemilik mobil yang ingin meningkatkan pencahayaan kendaraan memiliki beragam pilihan produk aftermarket. Mulai dari mengganti lampu utama hingga menambahkan lampu tambahan di bagian gril atau memperbarui fog lamp.

Namun, sebelum melakukan modifikasi, konsumen perlu memahami fungsi masing-masing perangkat agar peningkatan pencahayaan benar-benar sesuai kebutuhan.

Menurut Pendiri Yoong Motor Group Indonesia, sekaligus praktisi modifikasi lampu mobil Yomin Sugianto, menyarankan agar pemilik mobil terlebih dahulu mengevaluasi fungsi lampu utama sebagai sumber pencahayaan utama ketika berkendara.

Menurutnya, pemilihan produk harus mempertimbangkan kebutuhan pengemudi, karakter kendaraan, serta kondisi jalan yang sering dilalui.

Lampu utama atau headlamp memiliki fungsi penting untuk membantu pengemudi melihat kondisi jalan, terutama saat malam hari atau ketika visibilitas berkurang.

Karena itu, apabila pencahayaan standar dirasa kurang optimal, peningkatan fungsi lampu utama dapat menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan.

"Penggantian lampu harus tetap memperhatikan kompatibilitas produk dengan kendaraan," ujar Yomin kepada JawaPos.com, Sabtu (17/10)

Pemilik mobil juga perlu memastikan bahwa pola cahaya dan arah sorot lampu sesuai kebutuhan. Lampu dengan keluaran cahaya tinggi tidak otomatis memberikan hasil terbaik apabila distribusinya tidak tepat.

Fog Lamp Punya Fungsi Berbeda

Fog lamp atau lampu kabut merupakan perangkat pencahayaan tambahan yang dirancang untuk membantu visibilitas dalam kondisi tertentu, sesuai karakter dan pola cahayanya.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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