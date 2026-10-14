Beli Mobil Bekas Tak Cukup Lihat Harga, Ada Benefit Tambahan yang Perlu Diketahui

JawaPos.com - Membeli mobil bekas kini tidak hanya soal mendapatkan kendaraan dengan harga sesuai anggaran. Biaya perawatan dan perlindungan kendaraan setelah transaksi juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan konsumen.

Melihat kebutuhan tersebut, Olx dan Olxmobbi menghadirkan fitur MyBenefits yang menyediakan beragam voucher dan keuntungan bagi pengguna. Fitur ini dapat diakses melalui situs web maupun aplikasi Olx.

Benefit yang ditawarkan mencakup diskon servis kendaraan, voucher perlindungan layar smartphone, hingga informasi garansi untuk pembelian mobil bekas berkualitas melalui aplikasi.

Direktur Olx, Agung Iskandar, mengatakan pengalaman pengguna tidak seharusnya berhenti setelah transaksi selesai.

"Melalui MyBenefits, kami ingin memberikan benefit yang relevan dan mudah diakses, sekaligus membantu pengguna mendapatkan nilai lebih dari setiap transaksi di Olx maupun Olxmobbi," ujar Agung.

Untuk pengguna yang membeli mobil, MyBenefits menyediakan sejumlah penawaran untuk membantu menekan biaya perawatan kendaraan.

Menu dalam aplikasi membeli mobil bekas. (istimewa)

Pengguna aplikasi bisa memanfaatkan diskon servis hingga 29 persen di Shop & Drive serta potongan harga hingga 46 persen untuk kendaraan BMW.

Sementara itu, pelanggan Olxmobbi mendapatkan penawaran tambahan berupa diskon perawatan hingga 45 persen di Auto2000, potongan hingga 38 persen di OtoExpert, serta paket servis hemat tanpa biaya jasa di Astra Daihatsu.

Melalui penawaran tersebut, konsumen memiliki kesempatan untuk menghemat biaya perawatan setelah membeli kendaraan bekas.

Besaran diskon dan ketentuan penggunaannya tetap perlu diperiksa melalui voucher yang tersedia di MyBenefits.