Hampir 4 Dekade di Indonesia, Pelumas Lokal Pertahankan Eksistensi di Pasar Oli Motor

Montir mengganti oli mesin sepeda motor saat pelayanan servis dan ganti oli gratis di Kantor Kecamatan Kota Tangerang, Senin (17/3/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Pemilihan pelumas yang sesuai spesifikasi menjadi salah satu faktor penting dalam perawatan mesin sepeda motor.
Di tengah kebutuhan tersebut, Federal Oil kembali meraih Superbrands Award 2026, melanjutkan pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya.
Penghargaan ini menjadi pengakuan terhadap kekuatan merek pelumas di bawah PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT EMLI) tersebut, yang telah hadir di Indonesia selama hampir empat dekade.
Market Development General Manager PT EMLI, Rommy Averdy Saat, mengatakan penghargaan ini menjadi dorongan bagi perusahaan untuk menjaga kualitas produk dan menghadirkan program yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.
“Kami sangat bersyukur dan bangga Federal Oil kembali mendapatkan kepercayaan melalui Superbrands Award 2026,” ujar Rommy.
Perkuat Jaringan Bengkel dan Komunitas
Selain mengembangkan produk, Pelumas lokal ini mengandalkan jaringan distributor dan bengkel rekanan Federal Oil Center untuk memperluas akses konsumen terhadap pelumas.
Perusahaan juga menjalankan program edukasi dan aktivitas komunitas guna membangun kedekatan dengan pengendara motor sekaligus memahami kebutuhan mereka.
Menurut Rommy, kepercayaan konsumen menjadi tanggung jawab yang harus dijaga melalui inovasi, komunikasi, dan program yang memberikan nilai tambah bagi pengguna.
Fokus pada Pengguna Motor Matic
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!
Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022