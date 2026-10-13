Hampir 4 Dekade di Indonesia, Pelumas Lokal Pertahankan Eksistensi di Pasar Oli Motor

JawaPos.com - Pemilihan pelumas yang sesuai spesifikasi menjadi salah satu faktor penting dalam perawatan mesin sepeda motor.

Di tengah kebutuhan tersebut, Federal Oil kembali meraih Superbrands Award 2026, melanjutkan pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya.

Penghargaan ini menjadi pengakuan terhadap kekuatan merek pelumas di bawah PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT EMLI) tersebut, yang telah hadir di Indonesia selama hampir empat dekade.

Market Development General Manager PT EMLI, Rommy Averdy Saat, mengatakan penghargaan ini menjadi dorongan bagi perusahaan untuk menjaga kualitas produk dan menghadirkan program yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

“Kami sangat bersyukur dan bangga Federal Oil kembali mendapatkan kepercayaan melalui Superbrands Award 2026,” ujar Rommy.

Federal Oil kembali meraih Superbrands Award 2026. (Istimewa)

Perkuat Jaringan Bengkel dan Komunitas

Selain mengembangkan produk, Pelumas lokal ini mengandalkan jaringan distributor dan bengkel rekanan Federal Oil Center untuk memperluas akses konsumen terhadap pelumas.

Perusahaan juga menjalankan program edukasi dan aktivitas komunitas guna membangun kedekatan dengan pengendara motor sekaligus memahami kebutuhan mereka.

Menurut Rommy, kepercayaan konsumen menjadi tanggung jawab yang harus dijaga melalui inovasi, komunikasi, dan program yang memberikan nilai tambah bagi pengguna.