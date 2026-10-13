Jangan Bunuh Mesin Motor Pelan-Pelan, 8 Kebiasaan Ini Sering Dianggap Sepele

Konsumen sedang melihat pekerjaan servis motor di bengkel resmi Yamaha. (dok. Yamaha)
JawaPos.com - Mesin motor tidak selalu bermasalah karena usia kendaraan. Kebiasaan sehari-hari, mulai dari mengabaikan oli hingga memaksakan mesin bekerja terlalu keras, juga dapat mempercepat keausan komponen.
Padahal, menjaga mesin motor tetap awet tidak selalu membutuhkan biaya besar. Perawatan rutin dan cara berkendara yang tepat bisa membantu mempertahankan performa sekaligus mengurangi risiko kerusakan.
Berikut delapan kebiasaan yang perlu diperhatikan pemilik kendaraan.
1. Langsung Tarik Gas Setelah Mesin Dinyalakan
Hindari langsung membuka gas secara agresif ketika mesin baru dinyalakan, terutama saat kondisi mesin masih dingin.
Berikan waktu agar mesin bekerja stabil dan pelumas bersirkulasi. Tidak perlu memanaskan motor terlalu lama, tetapi hindari putaran mesin tinggi sesaat setelah dinyalakan.
2. Mengabaikan Kondisi Oli Mesin
Oli bukan sekadar pelumas yang harus tersedia di dalam mesin. Kualitas dan volumenya juga perlu dijaga agar komponen bergerak dapat bekerja dengan baik.
Oli yang sudah menurun kualitasnya berpotensi meningkatkan gesekan antarkomponen. Karena itu, lakukan penggantian sesuai jadwal dan spesifikasi yang direkomendasikan pabrikan.
3. Membiarkan Filter Udara Kotor
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