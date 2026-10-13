Mitsubishi Fuso Makin Kuat di Pasar Truk, Penjualan Naik 79 Persen

Pengunjung melihat booth Mitsubishi Fuso saat ajang GIICOMVEC di JIExpo, Jakarta, Rabu (08/04/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Penjualan kendaraan niaga Mitsubishi Fuso mencatat pertumbuhan signifikan sepanjang Januari hingga September 2026.
Distribusi dari pabrik ke dealer atau wholesales mencapai 32.111 unit, meningkat 79 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kinerja tersebut menempatkan Mitsubishi Fuso di posisi keenam merek kendaraan bermotor roda empat dengan penjualan wholesales tertinggi di Indonesia, berdasarkan data Gaikindo Selasa (13/10).
Sementara itu, penjualan ritel Mitsubishi Fuso selama sembilan bulan pertama 2026 mencapai 31.409 unit. Angka tersebut naik 75,4 persen dibandingkan periode Januari-September 2025.
Berdasarkan data tersebut, Mitsubishi Fuso berada di urutan keenam dalam daftar merek dengan wholesales tertinggi. Posisinya berada di bawah Toyota, Daihatsu, Suzuki, Mitsubishi, dan BYD.
Bahkan Mitsubishi Fuso juga mencatatkan penjualan lebih tinggi dibandingkan Honda, Jaecoo, Isuzu, dan Hino dalam periode yang sama.
Dari sisi penjualan ritel, Mitsubishi Fuso menempati posisi ketujuh. Merek kendaraan niaga ini berada di bawah Toyota, Daihatsu, Suzuki, Mitsubishi, BYD, dan Honda, serta di atas Jaecoo, Isuzu, dan Hino.
Penjualan September Naik Hampir 95 Persen
Pertumbuhan Mitsubishi Fuso juga terlihat pada September 2026. Penjualan wholesales mencapai 4.725 unit, melonjak 94,8 persen dibandingkan September tahun lalu.
Adapun penjualan ritel pada bulan yang sama tercatat sebanyak 4.168 unit, meningkat 88,9 persen secara tahunan.
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