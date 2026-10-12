Kustomfest 2026 Bikin Jogja Bergemuruh, 26.787 Pengunjung Ramaikan Pesta Kustom Kultur

JawaPos.com - Kustomfest 2026 resmi berakhir pada Minggu malam (11/10/2026) setelah dua hari menghadirkan berbagai karya dan aktivitas kustom kultur di Jogja Expo Center (JEC). Edisi ke-15 yang mengusung tema “High Octane” tersebut tercatat menarik 26.787 pengunjung.

Perayaan yang berlangsung pada 10–11 Oktober 2026 itu tidak hanya menampilkan motor dan mobil kustom. Berbagai kegiatan balap, pameran, hiburan, komunitas hingga aksi sosial turut menjadi bagian dari rangkaian acara.

Direktur Kustomfest Lulut Wahyudi mengatakan tema High Octane diharapkan dapat menjadi pemantik semangat baru bagi pelaku industri kustom Indonesia.

“Dua hari perayaan Lebaran Kustom menunjukkan spirit kustom kultur masih ada. Kustomfest berharap dengan tema High Octane bisa memberikan bahan bakar untuk memantik energi baru agar tetap berkarya dan berkualitas,” ujar Lulut.

Ratusan Karya Kustom Dipamerkan

Salah satu daya tarik utama Kustomfest 2026 adalah Kustom Bike Show dan Hot Rod & Kustom Car Show. Ratusan karya dari builder Indonesia mendapat penilaian dari juri serta tamu internasional.

Penghargaan Best Kustom Bike Show diraih Ajies Sabara dari F.Art 32, Bangkalan, Madura. Motor bergaya boardtracker buatannya memadukan unsur krom dan kayu.

Motor tersebut juga mendapatkan sejumlah penghargaan, termasuk Chopper Journal Pick, Custom Works Zon Pick, Cheetah 4D Pick, Kustom Bike Show Nitro Head-Free for All, serta Best of Honda.

Salah satu modifikasi di Kustomfest yang mendapat penghargaan. (Kustomfest)

Menurut Lulut, kemenangan builder dari daerah menunjukkan perkembangan kemampuan modifikator Indonesia yang semakin merata.

Sementara itu, penghargaan Hot Rod & Kustom Car Show diraih Avan Surya dari 02_Garage, Semarang, melalui Chevrolet C10 Custom. Mobil tersebut juga menyabet penghargaan Best Pick Up.