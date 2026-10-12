7 Tips Gen Z Sebelum Membeli Mobil Hybrid, Jangan Cuma Lihat Cicilan

JawaPos.com - Membeli mobil pertama menjadi keputusan finansial yang perlu dipikirkan matang, terutama bagi generasi muda yang mulai memiliki kebutuhan mobilitas lebih luas.

Selain memilih model dan fitur, kemampuan finansial, biaya operasional, hingga perawatan juga perlu masuk dalam perhitungan.

Bagi calon pembeli yang mempertimbangkan mobil hybrid keluaran Jepang Salah satunya jenama Toyota, proses tersebut kini bisa dilakukan dengan lebih terencana.

Dengan memanfaatkan layanan digital untuk mencari informasi kendaraan, melakukan simulasi kredit hingga mengatur jadwal test drive.

Marketing Division Head Auto2000 Nur Imansyah Tara mengatakan, keputusan membeli mobil sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan sekaligus kondisi finansial calon pemilik.

“Memiliki mobil bukan hanya soal memilih kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan, tetapi juga memastikan keputusan pembeliannya selaras dengan kemampuan finansial dan rencana ke depan,” ujar Nur, Minggu (11/10/2026).

1. Kenali Kebutuhan Mobilitas

Hal pertama yang perlu ditentukan adalah kebutuhan penggunaan mobil. Pertimbangkan jumlah penumpang, jarak perjalanan, kondisi jalan, kapasitas kabin, hingga rencana penggunaan kendaraan dalam beberapa tahun ke depan.

Untuk pilihan hybrid, Toyota memiliki beberapa model seperti Yaris Cross Hybrid EV dan New Veloz Hybrid EV dengan karakter penggunaan yang berbeda.