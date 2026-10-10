GEMA Motorcars Hadirkan Mobil Langka, dari Lamborghini Revuelto hingga Porsche 718 Spyder RS

Lamborghini Revuelto yang ditampilkan GEMA Motorcars. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - GEMA Motorcars memperkenalkan sejumlah mobil premium dengan spesifikasi dan konfigurasi khusus yang menyasar penggemar otomotif serta kolektor.
Deretan kendaraan tersebut mencakup Mercedes-Benz G 500 Edition STRONGER THAN THE 1980s, Porsche 911 GT3 RS dengan pilihan warna Paint to Sample, Porsche 718 Spyder RS, hingga Lamborghini Revuelto.
Koleksi itu diperkenalkan melalui acara Exclusive Media Briefing di Jakarta pada Jumat (9/10). Kendaraan yang dihadirkan memiliki keistimewaan masing-masing.
Mulai dari jumlah produksi terbatas, pilihan personalisasi, teknologi performa tinggi, hingga nilai historis yang melekat pada model tertentu.
CEO GEMA Motorcars Gary Suwandi mengatakan, pelanggan yang mencari mobil koleksi umumnya mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memutuskan pembelian.
“Kami melihat peran GEMA Motorcars bukan hanya mempertemukan unit dengan calon pembeli, tetapi juga membantu pelanggan memahami kendaraan yang mereka pilih dan memastikan prosesnya berjalan dengan transparan,” kata Gary di Jakarta.
Salah satu kendaraan yang diperkenalkan adalah Mercedes-Benz G 500 Edition STRONGER THAN THE 1980s.
Mobil dalam warna Colorado Beige tersebut diproduksi sebanyak 460 unit di seluruh dunia sebagai penghormatan terhadap W 460, generasi pertama G-Class yang meluncur pada 1979.
Edisi khusus ini menggabungkan karakter G-Class modern dengan sejumlah detail desain yang merujuk pada model-model awalnya.
Kombinasi itu memberikan identitas tersendiri bagi G 500 Edition STRONGER THAN THE 1980s, terutama bagi kolektor yang mengutamakan nilai sejarah dan eksklusivitas sebuah edisi terbatas.
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