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Dony Lesmana Eko Putra
Jumat, 9 Oktober 2026 | 03.39 WIB

Mitsubishi Motors Buka Fasilitas Bodi dan Cat ke-30 di Pontianak, Bisa Layani 84 Mobil per Bulan

Mitsubishi Motors membuka fasilitas Authorized Bodi &amp; Cat ke-30 di Pontianak. (MMKSI) - Image

Mitsubishi Motors membuka fasilitas Authorized Bodi &amp; Cat ke-30 di Pontianak. (MMKSI)

JawaPos.com - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) bersama PT Gemilang Berlian Indah (GBI) resmi membuka fasilitas Authorized Bodi & Cat Mitsubishi Motors di Pontianak, Kalimantan Barat.

Fasilitas ini menjadi jaringan Bodi & Cat Mitsubishi Motors yang ke-30 di Indonesia, sekaligus memperluas akses layanan purnajual resmi bagi pelanggan di Pontianak dan wilayah sekitarnya.

Mitsubishi Motors memperkuat jaringan layanan purnajual dengan menghadirkan fasilitas Authorized Bodi & Cat di Pontianak.

Fasilitas yang dikelola PT Gemilang Berlian Indah tersebut berada di Jalan A. Yani II, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat.

Kehadiran fasilitas ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perbaikan bodi dan pengecatan kendaraan Mitsubishi dengan dukungan teknisi bersertifikasi serta peralatan yang mengikuti standar Mitsubishi Motors.

Presiden Direktur MMKSI Atsushi Kurita mengatakan, fasilitas tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan mendekatkan layanan purnajual kepada pelanggan.

“Kehadiran Authorized Bodi & Cat di Pontianak merupakan wujud komitmen kami untuk terus mendekatkan layanan purnajual resmi kepada pelanggan Mitsubishi di seluruh Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat,” ujar Kurita dalam pernyataannya, Kamis (8/10).

Menurutnya, layanan perbaikan bodi dan cat tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki kendaraan, tetapi juga menjaga kualitas serta aspek keamanan sesuai standar pabrikan.

Fasilitas Bodi & Cat Mitsubishi Motors GBI Pontianak berdiri di atas lahan seluas 11.531 meter persegi, dengan luas bangunan sekitar 1.000 meter persegi.

Fasilitas tersebut memiliki total delapan stall yang digunakan untuk berbagai tahapan pengerjaan kendaraan. Stall tersebut terdiri dari area estimasi, perbaikan, pelepasan part, pemasangan part, dempul, surfacer, masking, dan poles.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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