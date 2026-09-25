Judul Artikel: Bidik Pasar Global, DRMA Pamerkan Teknologi Otomotif hingga Komponen EV di Automechan

Direktur DRMA, Darmawan Widjaja. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - PT Dharma Polimetal Tbk (DRMA) memanfaatkan ajang Automechanika di Indonesia untuk membidik peluang bisnis global.
Tak hanya membawa produk komponen otomotif, DRMA turut menampilkan teknologi dan solusi elektrifikasi, termasuk komponen kendaraan listrik (EV).
Berbagai produk yang ditampilkan berasal dari unit bisnis DRMA untuk kendaraan roda dua (2W), roda empat (4W), hingga komponen pendukung ekosistem kendaraan listrik.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya perseroan memperkuat posisi sebagai mitra manufaktur bagi industri otomotif global.
Direktur DRMA Darmawan Widjaja mengatakan, keikutsertaan dalam Automechanika menjadi kesempatan bagi perseroan untuk memperluas jaringan dan membuka kerja sama dengan pelaku bisnis internasional.
“DRMA akan memanfaatkan ajang Automechanika yang mengumpulkan pelaku bisnis B2B internasional ini untuk menjalin kerja sama dengan mitra strategis baru,” kata Direktur DRMA, Darmawan Widjaja di NICE, PIK 2, Tangerang, Jumat (25/9).
Automechanika sendiri merupakan pameran dagang internasional yang mempertemukan pelaku industri komponen, suku cadang, dan aftermarket otomotif.
Ajang asal Jerman tersebut untuk pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia.
Dalam pameran ini, DRMA ingin menunjukkan bahwa kapasitasnya tidak terbatas pada pemasokan komponen.
Perseroan juga memperkenalkan kemampuan manufaktur terintegrasi yang mencakup komponen, teknologi, serta solusi elektrifikasi untuk menjawab kebutuhan industri otomotif yang terus berkembang.
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