Penjualan Mobil Elektrifikasi Toyota di Indonesia Naik 86 Persen, Veloz Hybrid Jadi Andalan

Veloz Hybrid menjadi model andalan Toyota di segmen mobil elektrifikasi. (TAM)
JawaPos.com - Persaingan kendaraan elektrifikasi di pasar otomotif Indonesia semakin ramai. Di tengah kehadiran sejumlah jenama asal Tiongkok, PT Toyota-Astra Motor (TAM) mencatat pertumbuhan penjualan kendaraan elektrifikasi sepanjang periode berjalan 2026.
Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Bansar Maduma mengatakan, penjualan kendaraan elektrifikasi Toyota dan Lexus mencapai 38.000 unit. Angka tersebut tumbuh 86 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
“Untuk segmen elektrifikasi Toyota termasuk Lexus, pada periode yang sama mencapai 38.000 unit,” kata Bansar saat ditemui awak media dalam kegiatan Drive & Joy Beyond The Road di Yogyakarta, Senin (14/9).
Menurut Bansar, kontribusi kendaraan elektrifikasi tersebut juga semakin besar terhadap total penjualan Toyota secara nasional. Segmen elektrifikasi kini menyumbang sekitar 21 persen dari keseluruhan penjualan Toyota.
“Jadi, kita melihat adanya kenaikan dibandingkan tahun lalu di periode yang sama mencapai 86 persen,” ujarnya.
Secara keseluruhan, penjualan Toyota hingga periode yang sama tercatat mencapai 175.000 unit secara wholesales. Capaian tersebut tumbuh 9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan kendaraan elektrifikasi Toyota ditopang sejumlah model yang sudah dipasarkan di Indonesia. Tiga di antaranya adalah Kijang Innova Zenix Hybrid EV, Yaris Cross Hybrid EV, dan Veloz Hybrid EV.
Khusus Veloz Hybrid, model tersebut menjadi salah satu produk yang mencatat penerimaan positif sejak diperkenalkan kepada konsumen pada November 2025.
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