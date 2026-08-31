Bukan Cuma Jual Motor, Omoway Perkuat Jaringan Servis dan Suku Cadang di Indonesia

JawaPos.com - Persaingan di pasar motor listrik Indonesia tidak hanya berlangsung dari sisi produk dan teknologi. Ketersediaan jaringan layanan purnajual juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap kendaraan listrik.

Hal tersebut mulai menjadi perhatian Omoway, merek teknologi kendaraan roda dua pintar yang kini telah mengoperasikan lebih dari 20 titik layanan 3S (Sales, Service, Spare Parts) di Indonesia.

Jaringan tersebut tersebar di sejumlah kota, antara lain Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Pembukaan dealer dilakukan secara bertahap dalam beberapa bulan terakhir dan kini sebagian besar jaringan telah memasuki tahap operasional rutin.

Kehadiran jaringan 3S tersebut menjadi bagian dari upaya Omoway membangun layanan yang lebih terintegrasi. Dealer tidak hanya berfungsi sebagai tempat melihat produk dan melakukan test ride, tetapi juga menjadi lokasi untuk mendapatkan layanan servis dan suku cadang.

Jaringan Purnajual Jadi Perhatian

General Manager Omoway Indonesia Yulong Chen mengatakan Indonesia memiliki posisi penting bagi perusahaan karena menjadi pasar pertama Omoway secara global.

Menurut dia, pengembangan jaringan layanan dilakukan bersamaan dengan upaya meningkatkan kualitas proses produksi dan purnajual.

"Indonesia merupakan pasar pertama OMOWAY di dunia sekaligus menjadi salah satu pasar terpenting bagi kami," ujar Yulong.

Ia menambahkan, perusahaan masih melakukan berbagai penyempurnaan, termasuk pada proses pengiriman, efisiensi layanan, serta respons terhadap kebutuhan konsumen.