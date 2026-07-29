Hyundai Boyong Sejumlah Mobil Baru ke GIIAS 2026, Kenalkan NEIRA hingga IONIQ 9

Hyundai membawa NEIRA, IONIQ 9, Stargazer Cartenz, STARIA Electric hingga PALISADE terbaru ke GIIAS 2026. (Rian Alfianto/JawaPos.com)
JawaPos.com - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) membawa sejumlah model baru dan pembaruan produk ke ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.
Selain memperkenalkan prototipe SUV listrik tujuh penumpang NEIRA, Hyundai juga mendebutkan IONIQ 9 di Indonesia. Mereka menghadirkan STARIA Electric dan STARIA Hybrid. Hyundai juga memperbarui PALISADE dan mengumumkan penyesuaian harga permanen untuk lini STARGAZER Cartenz.
Hyundai mengklaim sedang memperluas pilihan kendaraan di berbagai segmen. Pilihan itu mulai dari MPV keluarga, SUV premium, hingga kendaraan listrik berbasis baterai untuk pasar Indonesia.
President Director PT Hyundai Motors Indonesia Kenny Lee mengatakan GIIAS penting bagi Hyundai untuk menunjukkan arah pengembangan produknya di Indonesia.
"Hyundai terus menghadirkan salah satu jajaran kendaraan paling komprehensif di pasar, dengan portofolio ICE, hybrid, dan electric vehicle yang seimbang. Sehingga pelanggan dapat memilih teknologi yang paling sesuai dengan gaya hidup dan kebutuhan mereka," ujar Kenny Lee di arena GIIAS 2026, Rabu (29/7).
Salah satu sorotan utama di booth Hyundai adalah kemunculan NEIRA, prototipe SUV listrik berkapasitas tujuh penumpang. Model ini direncanakan diproduksi secara lokal di Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI).
Nama NEIRA diambil dari Banda Neira, salah satu kawasan bersejarah di Indonesia. Hyundai menyebut model ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Indonesia yang ingin kendaraan lapang sekaligus mendukung transisi mobilitas berbasis listrik.
Meski belum dijual, kehadiran NEIRA menjadi sinyal bahwa Hyundai sedang menyiapkan tambahan model EV rakitan lokal untuk pasar nasional.
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