Gandakan Produksi Geely EX2, Waktu Tunggu Konsumen di Indonesia Kini Hanya Sebulan

JawaPos.com - Geely Auto Indonesia memperbesar kapasitas produksi lokal Geely EX2 di pabrik PT Handal Indonesia Motor yang berlokasi di Purwakarta. Langkah ini ditempuh untuk mengakomodasi permintaan pasar yang terus meningkat sekaligus mempercepat proses distribusi kendaraan kepada konsumen.

Kapasitas produksi Geely EX2 kini ditingkatkan hingga dua kali lipat. Penambahan tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan unit di pasar serta mempersingkat waktu tunggu pelanggan yang ingin memiliki kendaraan listrik tersebut.

Permintaan terhadap Geely EX2 terus mengalami peningkatan. Sepanjang Mei 2026, model ini mencatatkan penjualan wholesales sebanyak 1.395 unit di Indonesia dan berhasil memimpin segmen kendaraan listrik kompak. Sementara di pasar global, Geely EX2 masih mempertahankan status sebagai mobil terlaris di Tiongkok dengan penjualan mencapai 38.751 unit selama Mei 2026.

Capaian tersebut memperkuat posisi Geely EX2 sebagai salah satu model EV yang semakin dipercaya konsumen dan menjadi kontributor utama pertumbuhan Geely, termasuk di pasar Indonesia.

“Total wholesales Geely EX2 di Indonesia hingga Mei telah mencapai lebih dari 4.900 unit dan terus bertambah. Untuk menjawab tingginya permintaan tersebut, kami menambah kapasitas produksi terutama pada pilihan warna yang paling diminati, sehingga waktu tunggu konsumen dapat dipangkas menjadi satu bulan. Kami juga menghadirkan warna baru Aether Green sehingga konsumen memiliki opsi tampilan yang lebih fresh,” ujar Constantinus Herlijoso, Sales & Channel Development Director Geely Auto Indonesia.

Ekspansi kapasitas produksi ini merupakan hasil kerja sama Geely Auto Indonesia dengan PT Handal Indonesia Motor sebagai mitra perakitan di dalam negeri. Peningkatan dilakukan secara bertahap agar pasokan kendaraan tetap terjaga dan kebutuhan konsumen di berbagai daerah dapat dipenuhi secara lebih optimal.

“Peningkatan kapasitas produksi ini menunjukkan bahwa manufaktur lokal siap mendukung percepatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Dengan dukungan pengetahuan dan teknologi dari Geely, kami memperkuat proses perakitan dan quality control agar konsumen di Indonesia mendapatkan kendaraan dengan standar kualitas global yang konsisten,” ujar Denny Siregar, President Director PT Handal Indonesia Motor.