Jetour T1 i-DM, SUV Hybrid Bergaya Boxy dengan Teknologi Modern dan Tenaga Responsif

Jetour T1 hadir dengan teknologi i-DM. Mobil ini diprediksi akan menjadi penantang utama di segmen SUV hybrid. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Persaingan SUV hybrid di Indonesia semakin ramai dengan hadirnya berbagai model baru yang menawarkan perpaduan efisiensi, performa, dan teknologi modern. Salah satu yang mulai mencuri perhatian ialah Jetour T1 i-DM, SUV urban adventure dengan desain boxy dan sistem hybrid canggih.
Jetour menghadirkan teknologi Intelligent Dual Mode (i-DM) pada T1 sebagai jawaban untuk kebutuhan mobilitas modern. Sistem hybrid ini menggabungkan mesin bensin dan motor listrik agar karakter berkendara dapat menyesuaikan kondisi jalan, mulai dari penggunaan harian di perkotaan hingga perjalanan jarak jauh.
Salah satu sorotan utama hadir melalui penggunaan Dedicated Hybrid Transmission (DHT). Teknologi ini dirancang khusus untuk kendaraan hybrid agar distribusi tenaga dari mesin dan motor listrik terasa lebih halus sekaligus efisien.
Di balik kap mesin, Jetour T1 i-DM dibekali mesin ACTECO 1.5 TGDI generasi kelima yang dipadukan motor listrik bertenaga tinggi. Kombinasi tersebut menghasilkan tenaga hingga 204 PS dengan torsi 310 Nm. Efisiensi termalnya juga diklaim mencapai 44,5 persen, angka yang cukup impresif di segmen SUV hybrid.
Karakter akselerasinya terasa responsif berkat dorongan instan dari motor listrik sejak putaran bawah. Kondisi ini membuat mobil terasa lebih ringan saat digunakan di lalu lintas perkotaan maupun ketika melakukan overtaking di jalan tol.
Tidak hanya mengandalkan performa, Jetour T1 i-DM juga membawa baterai Lithium Ferro Phosphate (LFP) berkapasitas 26,7 kWh. Kapasitas tersebut tergolong besar untuk ukuran SUV plug-in hybrid dan memungkinkan mobil melaju menggunakan mode listrik murni dalam kondisi tertentu.
