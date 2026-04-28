Honda Prelude 2026 Diserbu Pembeli, Harga Hampir Rp1 Miliar Tetap Laris

JawaPos.com - Honda Prelude resmi diumumkan harganya di Indonesia. Menjelang pengiriman perdana kepada konsumen pada akhir Mei 2026, PT Honda Prospect Motor menetapkan harga mobil ini sebesar Rp974,9 juta.

Menariknya, antusiasme pasar terhadap Honda Prelude disebut melampaui ekspektasi. Sejak pemesanan dibuka pada Januari 2026, jumlah inden telah mencapai 280 unit, melebihi kuota awal yang disediakan.

Saat pertama kali dibuka, alokasi awal sebanyak 100 unit langsung habis hanya dalam waktu tiga hari. Karena tingginya permintaan, Honda kemudian menambah kuota menjadi 150 unit untuk pasar Indonesia pada 2026.

Permintaan tidak hanya datang dari kota besar di Pulau Jawa, tetapi juga dari berbagai daerah seperti: Palembang, Lampung, Bali, Lombok, Banjarmasin dan Makassar.

Honda Prelude Kembali dengan Teknologi Hybrid

Kembalinya Honda Prelude menjadi perhatian karena model ini merupakan salah satu nama legendaris Honda yang kini hadir dengan teknologi hybrid.

President Director HPM, Masanao Kataoka, mengatakan tingginya minat konsumen menunjukkan produk elektrifikasi Honda masih relevan dengan kebutuhan pasar Indonesia.

"Honda tetap mempertahankan karakter berkendara khas Honda meski memasuki era elektrifikasi," kata Masanao.

Honda Prelude menjadi salah satu bagian dari strategi elektrifikasi Honda di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada efisiensi bahan bakar, tetapi juga pengalaman berkendara dan performa.

Langkah tersebut sejalan dengan tren kendaraan hybrid dan elektrifikasi yang semakin berkembang di pasar otomotif nasional.

Tingginya pemesanan Honda Prelude menunjukkan pasar mobil hybrid premium di Indonesia terus berkembang. Dengan membawa nama legendaris dan teknologi modern, Honda Prelude menjadi salah satu model yang paling dinantikan pada 2026.