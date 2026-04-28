Musim Kemarau 2026, AC Mobil Lebih Cepat Bermasalah? Ini Penyebabnya

JawaPos.com - Memasuki musim kemarau 2026, suhu udara di berbagai wilayah Indonesia mulai meningkat. Paparan panas yang lebih intens, terutama pada siang hari, membuat kabin mobil lebih cepat panas, apalagi jika kendaraan diparkir di area terbuka.

Kondisi ini berdampak pada kinerja sistem pendingin atau AC mobil yang harus bekerja lebih keras untuk menjaga kenyamanan selama berkendara.

Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, musim kemarau tahun ini diperkirakan datang lebih awal sejak April dan akan mencapai puncaknya pada Agustus 2026.

Selain suhu tinggi, kondisi udara yang lebih kering dan berdebu juga memengaruhi performa AC. Salah satu komponen penting yang sering diabaikan adalah filter AC.

Asst. to Aftersales Department Head of Service PT Suzuki Indomobil Sales, Hariadi, menjelaskan bahwa filter AC berfungsi menyaring debu sebelum udara masuk ke sistem pendingin.

“Filter AC berperan penting menjaga sirkulasi udara tetap bersih. Jika kotor, kinerja pendinginan bisa menurun dan kualitas udara di dalam kabin juga terganggu,” ujarnya.

Menurut Hariadi, pengecekan lebih dini pada komponen ini sangat esensial. Langkah ini tidak hanya menjaga performa pendinginan secara teknis, tetapi juga memastikan sirkulasi udara tetap sehat bagi penumpang.

Mengenal Komponen & Material Filter AC Secara teknis, filter AC berperan sebagai saringan mekanis utama guna menjaga kemurnian udara sebelum masuk ke sistem pendinginan udara. Alur kerja bermula saat blower menarik udara panas dari kabin atau luar, lalu mengalirkannya melalui filter AC sebelum mencapai kisi-kisi evaporator.

Penyaringan partikel sejak dini membantu menekan risiko penumpukan kotoran pada unit pendingin di dalam dasbor. Untuk menunjang fungsi krusial tersebut, filter AC memiliki kemampuan menangkap berbagai partikel sesuai spesifikasi materialnya: