7 Hal Krusial yang Sering Diabaikan Saat Beli Mobil Listrik

Sejumlah pengunjung melihat koleksi mobil listrik BYD di gelaran IIMS, Jakarta, Jumat (06/02/2025).
JawaPos.com - Minat terhadap mobil listrik terus meningkat, tapi tidak sedikit calon pembeli yang masih bingung menentukan pilihan. Harga, teknologi, hingga infrastruktur pengisian daya menjadi pertimbangan utama.
Sebelum memutuskan membeli mobil listrik, ada beberapa hal penting yang wajib dipahami agar tidak menyesal di kemudian hari.
Karena memilih mobil listrik bukan sekadar mengikuti tren, tetapi juga keputusan besar yang berkaitan dengan kebutuhan harian dan biaya jangka panjang.
Berikut 7 hal penting yang perlu diperhatikan sebelum membeli mobil listrik:
1. Sesuaikan Jarak Tempuh dengan Kebutuhan
Setiap mobil listrik memiliki jarak tempuh berbeda. Pastikan Anda memilih mobil yang sesuai dengan aktivitas harian, seperti perjalanan rumah ke kantor atau perjalanan jarak jauh.
2. Cek Ketersediaan Charging Station
Pastikan Anda memiliki akses pengisian daya yang mudah, baik di rumah maupun di tempat umum. Cari tahu lokasi charging station di sekitar area aktivitas Anda.
3. Pahami Teknologi dan Daya Tahan Baterai
Baterai adalah komponen utama mobil listrik. Perhatikan kapasitas, waktu pengisian, masa pakai, serta garansi yang diberikan pabrikan.
4. Wajib Test Drive
Jangan langsung membeli tanpa mencoba. Test drive penting untuk merasakan performa, akselerasi, dan kenyamanan mobil listrik yang berbeda dari mobil konvensional.
5. Perhatikan Insentif dan Pajak
Mobil listrik biasanya mendapatkan insentif dari pemerintah. Cari tahu potongan harga, pajak, hingga keuntungan lain yang bisa didapatkan.
6. Hitung Biaya Perawatan
Meski dikenal lebih hemat, mobil listrik tetap membutuhkan perawatan. Pelajari biaya servis, penggantian komponen, dan kebutuhan lainnya.
7. Pertimbangkan Biaya Total Kepemilikan
Selain harga beli, perhatikan juga biaya listrik, asuransi, dan potensi nilai jual kembali agar lebih siap secara finansial.
Kesimpulan
Mobil listrik menawarkan banyak keuntungan, mulai dari ramah lingkungan hingga biaya operasional yang lebih rendah. Namun, memahami kebutuhan dan kesiapan Anda menjadi kunci utama sebelum membeli agar keputusan yang diambil benar-benar tepat.
