Risiko Tak Terlihat di Mobil: Bahaya Kursi Otomatis bagi Anak, Perlukah Pakai Baby Car Seat

JawaPos.com - Satu tombol bisa melipat kursi mobil dalam hitungan detik. Namun jika lengah, fitur ini juga bisa menjadi ancaman bagi keselamatan anak di dalam kabin.

Fitur kursi lipat otomatis atau power folding seats di balik kepraktisan tersebut, ada potensi bahaya yang perlu diwaspadai, terutama bagi penumpang anak.

Sejumlah insiden menunjukkan risiko anak terjepit mekanisme kursi yang bekerja secara elektrik. Karena itu, penggunaan baby car seat kini bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan bagian penting dari keselamatan berkendara.

Baby car seat berfungsi menjaga posisi anak tetap aman dan tidak mudah berpindah saat mobil berjalan atau ketika kursi sedang dilipat. Selain melindungi dari benturan, perangkat ini juga mencegah anak mendekati area mekanisme kursi yang berisiko menjepit.

Salah satu fitur penting yang perlu diperhatikan adalah ISOFIX. Sistem ini mengaitkan kursi anak langsung ke rangka mobil, sehingga lebih stabil dan mengurangi risiko pemasangan yang tidak tepat.

Selain penggunaan car seat, pengemudi juga perlu memastikan area kabin belakang dalam kondisi aman sebelum mengaktifkan fitur pelipatan kursi. Pastikan tidak ada benda yang menghalangi rel atau engsel kursi, karena dapat memicu gangguan mekanisme atau bahkan membahayakan penumpang.

Pemilihan car seat juga harus disesuaikan dengan usia dan ukuran tubuh anak. Produk yang tepat akan memberikan perlindungan maksimal, sekaligus memastikan sistem pengait bekerja optimal.