Smart Key Ngadat, Pengendara Bisa Panik di Jalan

JawaPos.com - Penggunaan smart key atau keyless system kini menjadi fitur umum pada sepeda motor modern. Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan sinyal radio antara remote dan perangkat penerima di motor untuk mengaktifkan mesin serta sistem keamanan.

Namun, berbeda dengan kunci konvensional, smart key sangat bergantung pada komponen elektronik seperti baterai, chip, dan sensor. Artinya, gangguan kecil sekalipun dapat berdampak pada fungsi kendaraan secara keseluruhan.

Masalah Sering Terjadi Tanpa Disadari

Banyak pengguna baru menyadari pentingnya smart key saat perangkat tersebut mulai bermasalah. Mulai dari motor sulit dinyalakan, jarak deteksi yang menurun, hingga sistem yang tidak merespons sama sekali.

Kondisi ini umumnya dipicu oleh hal sederhana seperti baterai lemah, gangguan sinyal, atau kerusakan akibat benturan dan paparan air.

Agar tetap berfungsi optimal, smart key membutuhkan perawatan rutin. Penggantian baterai secara berkala menjadi langkah paling dasar yang sering diabaikan.

Selain itu, pengguna juga perlu memastikan remote tidak terkena air, tidak terjatuh, serta tidak disimpan di area dengan suhu ekstrem atau dekat sumber gangguan sinyal.

Perawatan juga tidak hanya berlaku pada remote, tetapi juga sistem penerima di motor yang perlu dicek saat servis berkala.

Kenali Gejala Sebelum Terlambat

Salah satu kesalahan umum adalah mengabaikan tanda-tanda awal kerusakan. Padahal, smart key biasanya memberikan “peringatan” sebelum benar-benar gagal berfungsi.

Gejala seperti respons yang melambat, indikator melemah, atau jarak deteksi yang semakin pendek merupakan sinyal awal yang tidak boleh diabaikan.