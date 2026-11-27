JawaPos.com - Kongres Amerika Serikat (AS) tengah menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) bipartisan untuk membatasi penjualan mobil yang menggunakan teknologi terhubung dari Tiongkok dan Rusia. RUU bertajuk Connected Vehicle Security Act itu menjadi bagian dari upaya Washington membatasi keterlibatan teknologi Tiongkok dalam industri otomotif AS. Senator Bernie Moreno dan Elissa Slotkin mengusulkan aturan tersebut.

Dilansir dari Politico, Jumat (27/11/2026), peluang pengesahan meningkat setelah pengusung RUU mencapai kesepakatan dengan sejumlah produsen otomotif Amerika dan Eropa. Ketua Mayoritas Senat John Thune sebelumnya membantu membawa RUU itu keluar dari Komite Perdagangan Senat. Moreno dan Slotkin kini berupaya mempercepat pembahasan di DPR.

Aturan tersebut akan melarang penjualan mobil yang menggunakan komponen dari negara-negara yang dianggap sebagai lawan Amerika, termasuk Tiongkok dan Rusia. Kendaraan Tiongkok sudah tertekan tarif impor 100 persen serta pembatasan teknologi Departemen Perdagangan. Namun, pendukung RUU ingin larangan memiliki landasan hukum permanen agar produsen mendapat kepastian dalam menentukan pemasok dan investasi jangka panjang.

Rumusan awal RUU memicu keberatan karena melarang kendaraan dari perusahaan dengan kepemilikan Tiongkok di atas 15 persen. Ketentuan itu berpotensi mencakup Mercedes-Benz, yang sekitar 20 persen sahamnya dimiliki entitas Tiongkok, dan Volvo, yang hampir 80 persen kepemilikannya berada di bawah Geely. Senator Rand Paul menilai aturan itu tidak adil karena dapat menyasar Mercedes. Kentucky, negara bagian yang diwakilinya, merupakan pusat manufaktur otomotif dan menarik investasi asing lebih dari USD 10 miliar atau sekitar Rp183,7 triliun, dengan kurs Rp18.370 per dolar AS.

Negosiasi menghasilkan kelonggaran bagi perusahaan dengan pemegang saham pasif, sehingga Mercedes dan Volvo tidak otomatis kehilangan akses ke pasar AS. Kepada Bloomberg pada 20 November, Moreno mengatakan, "Kami sudah sangat dekat mencapai kesepakatan dan semua persoalan besar telah diselesaikan."

Juru bicara Mercedes mengapresiasi pembicaraan konstruktif dengan Moreno, Slotkin, dan Ketua Komite Perdagangan Senat Ted Cruz. Volvo menyatakan, "Kami memiliki izin khusus untuk terus menjual kendaraan terhubung di Amerika Serikat."

Kompromi juga menyentuh rantai pasok baterai. Legislator tidak memasukkan baterai secara keseluruhan dalam daftar komponen terlarang dan hanya membatasi sistem manajemen baterai. Keputusan itu menjaga kemitraan Ford dengan CATL melalui lisensi teknologi. RUU juga akan memuat klausul penghentian masa berlaku, menyusul kekhawatiran bahwa larangan tanpa batas terhadap mobil listrik murah Tiongkok dapat menghambat pengurangan emisi.

Dorongan pengesahan datang pula dari serikat pekerja Teamsters. Presidennya, Sean O’Brien, memperingatkan, "Ancaman yang ditimbulkan Tiongkok terhadap keselamatan, privasi, dan daya saing kita sangat besar." Organisasi itu meminta Kongres meloloskan larangan sebelum masa sidang berakhir karena menilai produsen Tiongkok dapat mengancam industri domestik jika memperoleh akses lebih luas ke pasar Amerika.

Namun, kebijakan Kongres berpotensi berbenturan dengan pendekatan Presiden Donald Trump. Dia sebelumnya membuka kemungkinan perusahaan otomotif Tiongkok membangun pabrik dan menjual kendaraan di Amerika Serikat, serta mendorong hubungan bisnis dengan Beijing. Perbedaan itu memperlihatkan arah kebijakan Gedung Putih dan Kongres yang tidak sepenuhnya sejalan.