JawaPos.com - Mutasi ratusan perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario seto melalui Surat Telegram Nomor ST/2600/XI/KEP/2026 pada Jumat (20/11), turut dikomentari oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Menurut Komisioner Kompolnas Choirul Anam, ada tiga catatan dalam mutasi terbaru yang dilakukan oleh Kapolri Suyudi. Yang pertama dan paling penting adalah karakter tour of duty.

Menurut dia, mutasi kali ini menunjukkan hal itu. Sebab, ada beberapa mutasi antar daerah. Dari satu provinsi ke provinsi yang lain.

”Dari pulau satu ke pulau yang lain, khususnya pergerakan dari Jawa ke luar Jawa, dari luar Jawa masuk ke Jawa,” kata dia saat dikonfirmasi pada Senin (23/11).

Anam menilai, tour of duty kewilayahan sangat penting dalam organisasi kepolisian. Mengingat Polri bertugas untuk seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya satu pulau atau satu daerah tertentu.

Sehingga penting bagi para pejabat Polri merasakan penugasan di daerah yang berbeda-beda.

”Misalnya rekan rekan yang sudah lama di Jawa ada baiknya merasakan bagaimana dinamika kepolisian dan masyarakat di luar Jawa. Sebaliknya juga begitu. Rekan-rekan yang sudah lama di luar Jawa dengan berbagai tantangan masyarakat, bisa pindah ke Jawa dengan tatanan masyarakat yang berbeda,” terang dia.

Anam percaya tour of duty tersebut akan menyehatkan organisasi Korps Bhayangkara. Termasuk bisa menjadi jalan untuk menyegarkan pengetahuan, keterampilan, bahkan psikologi masing-masing personel. Dengan mutasi tersebut, mereka akan semakin memahami Indonesia secara utuh.

Selain tour of duty, catatan kedua Anam adalah memastikan perubahan komposisi personel tersebut efektif dan bisa memaksimalkan kerja-kerja kepolisian. Dengan latar belakang dan pengalaman masing-masing personel, dia melihat saat ini memang perlu penguatan beberapa sisi.

”Ada yang memang kebutuhan penguatan humas misalnya, di situ ada personel yang memang dimutasi untuk penguatan humas. Baik di Mabes maupun di wilayah Polda maupun Polres. Ada juga yang memang butuh penguatan propam. Itu juga ada pergantian di situ. Ini untuk memaksimalkan kerja-kerja fungsi pokok kepolisian,” jelasnya.

Terakhir, catatan ketiga. Anam mengungkapkan bahwa mutasi tersebut memang terkait dengan proses sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang belakang sedang berlangsung. Diantaranya mutasi Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso yang sudah dipecat tidak hormat namun mengajukan banding.