JawaPos.com - VinFast mempercepat pengembangan teknologi kendaraan otonom berbasis kecerdasan buatan (AI).

Produsen otomotif dan teknologi asal Vietnam itu menargetkan layanan robotaxi mulai beroperasi pada akhir 2027 melalui perusahaan transportasi Green SM, sebelum memasuki tahap komersialisasi global pada 2028.

Rencana tersebut dipaparkan Global Deputy CEO VinFast Dr. Duong-Van Nguyen dalam paparan When The Car Becomes Intelligent di V-Creator All Star Summit 2026 di Vinpearl Nha Trang, Vietnam (17/11).

Dia menjelaskan, VinFast tengah mengembangkan sistem berkendara otonom dengan pendekatan berbeda dari teknologi bantuan pengemudi konvensional.

"VinFast ingin mengembangkan sistem yang memiliki kemampuan mempelajari keterampilan berkendara melalui AI dan data dalam jumlah besar," ujar Duong-Van Nguyen.

Menurut dia, perkembangan teknologi AI setelah pandemi Covid-19 membuka peluang baru bagi industri otomotif untuk mengembangkan kendaraan yang mampu mengambil keputusan secara mandiri.

Duong-Van Nguyen menjelaskan, VinFast menggunakan dua pendekatan dalam pengembangan teknologi tersebut. Pertama, pengembangan sistem Level 2 dan Level 2 Plus yang masih menempatkan pengemudi sebagai pusat kendali kendaraan.

Pada sistem ini, AI difokuskan untuk meningkatkan kemampuan persepsi kendaraan terhadap lingkungan sekitar.

Sementara itu, sejumlah fungsi keselamatan tetap menggunakan pendekatan deterministik untuk memastikan sistem bekerja sesuai standar keselamatan otomotif.

Pendekatan kedua diarahkan pada pengembangan kendaraan otonom Level 4. Pada tingkatan ini, kendaraan ditargetkan mampu menjalankan fungsi berkendara secara mandiri dalam wilayah operasional yang telah ditentukan.

VinFast memilih mengembangkan teknologi Level 4 tanpa terlebih dahulu berfokus pada Level 3. Menurut Duong-Van Nguyen, kebutuhan sistem redundansi dan keselamatan pada Level 3 dan Level 4 memiliki kompleksitas yang relatif berdekatan.

"Karena itu, kami melihat pengembangan langsung menuju Level 4 lebih masuk akal dari sisi biaya dan fungsi," jelasnya.

Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan kendaraan otonom adalah menghadapi situasi lalu lintas yang tidak selalu bisa diprediksi.

Mereka menjadikan kondisi jalan di Vietnam sebagai salah satu lingkungan pengujian untuk mengembangkan kemampuan kendaraan.

Lalu lintas yang dipenuhi sepeda motor, kendaraan roda tiga, truk, hingga pengguna jalan dengan perilaku beragam menjadi tantangan tersendiri.

Kendaraan otonom harus mampu mengenali objek, memperkirakan pergerakannya, dan menentukan respons yang tepat.

Duong-Van Nguyen menyebut, sistem AI yang dikembangkan VinFast akan mempelajari berbagai gaya berkendara, mulai dari agresif, normal, hingga defensif.

"Kami ingin sistem mampu memprediksi apa yang akan terjadi dalam tiga hingga lima detik berikutnya," ungkapnya.

Kemampuan tersebut diharapkan membuat kendaraan dapat menyesuaikan gaya berkendara berdasarkan situasi. Ketika menghadapi kondisi jalan yang tidak jelas atau terhalang kendaraan besar, misalnya, sistem bisa memilih pendekatan lebih defensif.

VinFast juga menerapkan metode pengembangan berbasis pengumpulan data secara berkelanjutan. Data dari kendaraan yang beroperasi di jalan akan dikirimkan ke sistem penyimpanan cloud untuk dianalisis dan digunakan dalam proses simulasi serta peningkatan kemampuan AI.

Perusahaan juga mengevaluasi performa kendaraan berdasarkan jumlah intervensi pengemudi. Intervensi tersebut dikategorikan berdasarkan tingkat kepentingannya, mulai dari respons normal hingga tindakan darurat yang berkaitan dengan keselamatan.