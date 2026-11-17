JawaPos.com - VinFast mengumpulkan sekitar 500 jurnalis dan kreator konten dari Indonesia, India, dan Vietnam dalam V-Creator All Star Summit 2026 di Nha Trang, Vietnam.

Mereka mendapat kesempatan mencoba langsung mobil listrik, sepeda motor listrik, hingga beragam teknologi dalam ekosistem Vingroup, termasuk robotik.

Kegiatan yang berlangsung pada 16–19 November 2026 tersebut dibuka dengan welcome dinner di Vinpearl Nha Trang, Senin (16/11).

Dalam sambutannya, CEO VinFast Pham Nhat Quan Anh mengatakan mereka terus memperluas bisnis global melalui pengembangan lini produk kendaraan listrik serta investasi di bidang teknologi dan manufaktur.

"Kami telah memperluas bisnis secara global, mengembangkan portofolio produk kendaraan listrik yang lebih luas, serta terus berinvestasi dalam teknologi, manufaktur, dan ekosistem mobilitas hijau yang komprehensif, baik di dalam maupun luar negeri," ujarnya.

Dia mengatakan, VinFast memandang mobilitas listrik sebagai bagian dari masa depan transportasi. Perusahaan juga ingin membuat kendaraan ramah lingkungan lebih mudah diakses masyarakat di berbagai negara.

"Tujuan kami bukan hanya menghadirkan produk berkualitas, tetapi juga membuat mobilitas hijau lebih mudah diakses oleh masyarakat di setiap pasar," katanya.

Menurut Pham Nhat Quan Anh, pengembangan mobilitas hijau membutuhkan lebih dari teknologi dan produk berkualitas.

Kepercayaan, pemahaman terhadap pasar lokal, serta hubungan yang bermakna dengan masyarakat juga menjadi faktor penting.

"Untuk mencapai misi ini dibutuhkan lebih dari teknologi dan produk hebat. Kami juga membutuhkan kepercayaan, pemahaman terhadap kondisi lokal, serta hubungan yang bermakna dengan masyarakat," lanjutnya.

Dia juga menjelaskan alasan perusahaan mengundang jurnalis dan kreator konten dari berbagai negara. Menurut dia, para peserta memiliki perspektif, kreativitas, dan kemampuan menghubungkan masyarakat lintas negara melalui informasi dan percakapan yang bermakna.

"V-Creator All Star Summit dirancang sebagai sebuah perjalanan istimewa yang melampaui kegiatan kunjungan media konvensional," ujarnya.

Pham Nhat Quan Anh berharap peserta tidak hanya mengenal produk VinFast, tetapi juga merasakan langsung perkembangan teknologi, mengenal orang-orang di balik perusahaan, serta memahami ekosistem Vingroup.

"Kami ingin Anda tidak hanya menjelajahi produk kami, tetapi juga merasakan langsung orang-orang, teknologi, dan ekosistem Vingroup secara lebih luas. Dengan begitu, Anda dapat memahami lebih dalam perjalanan, nilai-nilai, dan ambisi yang kami bangun," tuturnya.

Melalui rangkaian kegiatan selama empat hari, peserta mendapat kesempatan menjajal mobil listrik dan sepeda motor listrik VinFast melalui agenda test drive dan test ride.

Mereka juga diperkenalkan dengan berbagai inovasi teknologi, termasuk pengembangan robotik dalam ekosistem Vingroup.

Selain pengalaman berkendara, agenda summit mencakup seminar internasional mengenai masa depan mobilitas ramah lingkungan, diskusi, serta kegiatan membangun jejaring antarpeserta.

Dalam undangan resminya, penyelenggara mengangkat tema "Wings On". Tema tersebut menggambarkan keyakinan VinFast bahwa kolaborasi lintas negara dapat membuka peluang lebih luas pada masa depan.

Pham Nhat Quan Anh berharap kegiatan ini menjadi kesempatan bagi peserta untuk membangun hubungan dan berbagi ambisi.

"Saya berharap summit ini memberikan pengalaman yang berkesan dan hubungan yang bermakna bagi Anda semua," ujarnya.

VinFast merangkum tujuan kegiatan melalui enam agenda, yakni Connect, Discover, Experience, Inspire, Create, dan Celebrate.

Rangkaian tersebut mencakup pembangunan jejaring, pengenalan inovasi Vietnam, pengalaman menggunakan teknologi, diskusi dengan pelaku industri, hingga produksi konten.

Selain agenda otomotif dan teknologi, peserta diajak mengenal kawasan bisnis dan pariwisata Vingroup. Lokasinya mencakup Vinpearl Resort, kawasan komersial Vinpearl Harbour, serta taman hiburan VinWonders Nha Trang.

Melalui V-Creator All Star Summit 2026, VinFast ingin memperkenalkan perkembangan bisnis, teknologi, dan ekosistem perusahaan kepada media serta kreator konten internasional.

Selain itu, pihak VinFast juga membuka ruang interaksi dengan komunitas dari Indonesia, India, dan Vietnam untuk berbagi pengalaman mengenai perkembangan mobilitas listrik.

Sementara itu, usai disambut dalam makan malam selamat datang, para jurnalis dan kreator konten mendapatkan suguhan istimewa.