AI Bikin Mobil Makin Pintar, Bisa Deteksi Kelelahan Pengemudi hingga Cegah Kecelakaan

JawaPos.com - Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) mulai membawa perubahan dalam industri otomotif. Kehadirannya tidak hanya membuat kendaraan semakin canggih, tetapi juga menawarkan manfaat dalam meningkatkan kEselamatan dan efisiensi berkendara.

Pengamat Otomotif Bebin Djuana mengatakan, penerapan AI pada kendaraan dapat membantu pengemudi menghadapi berbagai kondisi yang berpotensi membahayakan selama perjalanan.

Salah satu manfaatnya berkaitan dengan keselamatan berkendara. Teknologi AI dinilai mampu memberikan respons lebih cepat ketika mendeteksi situasi yang berisiko bagi pengemudi maupun pengguna jalan lainnya.

"Reaksi AI jauh lebih sigap dalam menghadapi kondisi yang membahayakan, ketika pengemudi mulai jenuh dan letih AI mengingatkan untuk tetap dijalur yang aman dan tidak membahayakan/mengganggu pemakai jalan yang lain," kata Bebin saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (14/11).

Kemampuan tersebut juga dapat membantu pengemudi ketika mengalami kejenuhan atau kelelahan. Melalui pengingat yang diberikan sistem, pengemudi diharapkan tetap memperhatikan kondisi jalan dan menjaga keselamatan selama berkendara.

Tidak hanya soal keselamatan, AI juga memiliki peran dalam membantu pengemudi mengelola konsumsi energi kendaraan. Sistem ini dapat menyesuaikan perhitungan penggunaan baterai maupun bahan bakar berdasarkan kebiasaan dan gaya mengemudi.

"AI juga menghitung ulang konsumsi baterai/BBM sesuai gaya mengemudi, sehingga pengemudi dihadapkan pilihan mau berhemat atau memang sedang terburu," lanjut Bebin.

Dengan kemampuan tersebut, pengemudi bisa mempertimbangkan kebutuhan efisiensi energi atau waktu perjalanan. Perhitungan konsumsi baterai dan BBM menjadi salah satu informasi yang dapat membantu menentukan gaya berkendara.