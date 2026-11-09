Renault Garap Robot Militer Nirawak, Perluas Peran Industri Otomotif Eropa di Sektor Pertahanan

JawaPos.com - Produsen otomotif Prancis, Renault Group, mulai merambah pengembangan kendaraan robotik untuk kebutuhan militer melalui Forefront Concept, sebuah kendaraan darat listrik nirawak yang dirancang beroperasi di medan sulit dan wilayah berisiko tinggi. Proyek ini menandai semakin eratnya keterlibatan industri otomotif Eropa dalam pengembangan teknologi pertahanan di tengah meningkatnya kebutuhan sistem militer tanpa awak.

Dilansir dari Electrek, Senin (9/11), kendaraan tersebut dikembangkan melalui kerja sama Renault dengan perusahaan teknologi pertahanan Belgia, John Cockerill. Keduanya menggabungkan keahlian Renault dalam pengembangan kendaraan listrik dan produksi industri berskala besar dengan pengalaman John Cockerill dalam sistem pertahanan. Forefront dirancang modular agar dapat diproduksi lebih cepat dengan biaya terkendali serta disesuaikan untuk berbagai kebutuhan operasional.

Menurut pengumuman Renault pada 3 November, Forefront memiliki penggerak empat roda, sistem kemudi empat roda, serta dua motor listrik. Kendaraan ini ditargetkan mampu menempuh jarak sekitar 400 kilometer, yang dapat diperpanjang menggunakan sistem penambah jangkauan. Selain itu, kapasitas angkutnya mencapai satu ton sehingga memungkinkan kendaraan membawa berbagai perlengkapan untuk mendukung operasi di medan berat.

Penggunaannya tidak terbatas pada pengangkutan logistik militer. Forefront juga dirancang mendukung pengintaian dan pengumpulan informasi, penanggulangan drone, bantuan tembakan, hingga evakuasi. Untuk kebutuhan sipil, kendaraan tersebut dapat dimanfaatkan dalam operasi perlindungan masyarakat, pengiriman logistik, serta pekerjaan di lokasi berbahaya atau sulit dijangkau. Kemampuan pengendalian jarak jauh memungkinkan personel menjalankan misi tanpa harus berada langsung di kawasan berisiko.

CEO Renault Group François Provost mengatakan proyek tersebut memperlihatkan potensi keahlian industri otomotif dalam mendukung pengembangan kendaraan darat nirawak. "Forefront Concept, yang dikembangkan bersama John Cockerill, menunjukkan kontribusi keahlian industri dan teknologi Renault Group terhadap sektor strategis seperti kendaraan darat nirawak, yang diperkirakan memiliki beragam penerapan di sektor sipil maupun militer pada tahun-tahun mendatang," ujarnya.

Sementara itu, CEO John Cockerill Jean-Luc Maurange menilai Forefront mencerminkan kemunculan generasi baru sistem robotik darat. Menurutnya, "Platform ini memadukan mobilitas, otonomi, dan komunikasi taktis untuk meningkatkan kemampuan operasional sekaligus mengurangi paparan bahaya terhadap prajurit." Dia juga menyebut arsitektur robotik modular yang dikembangkan bersama Renault memungkinkan kendaraan ditingkatkan kapasitasnya dan diproduksi dalam skala industri.

Di balik pengembangan tersebut, pembagian tugas kedua perusahaan cukup jelas. Renault bertanggung jawab merancang platform kendaraan, termasuk pemanfaatan komponen otomotif yang telah teruji, sistem penggerak, dan baterai.

Sementara itu, John Cockerill mengembangkan teknologi pengoperasian jarak jauh, fungsi otonomi, integrasi sistem misi, serta penyesuaian kendaraan untuk kebutuhan militer. Pengalaman perusahaan Belgia tersebut dalam kendaraan lapis baja juga mendukung ketahanan dan kemampuan adaptasi Forefront di lapangan.

Menurut laporan Le Monde, Renault telah mengembangkan konsep robot darat ini selama lebih dari setahun setelah didekati Direktorat Jenderal Persenjataan Prancis untuk membantu menekan biaya dan waktu produksi peralatan militer.

Forefront juga akan mengikuti serangkaian latihan dan pengujian bersama militer Prancis, termasuk dalam proyek robotika darat Pendragon. Program tersebut diarahkan untuk membentuk unit robotik militer Prancis pertama yang dilengkapi kecerdasan buatan pada 2027.

Meski demikian, proyek ini belum menghasilkan pesanan resmi dari pemerintah Prancis maupun Belgia. Kedua perusahaan berharap dapat menjual ratusan unit apabila pengembangan berlanjut.

Le Monde melaporkan kendaraan tersebut direncanakan diproduksi di salah satu pabrik Renault di Prancis. Pada tahap sekarang, Forefront masih berupa konsep yang divisualisasikan melalui gambar desain, bukan produk yang telah siap digunakan secara operasional.

Renault juga menegaskan keterlibatannya tidak berarti perusahaan beralih menjadi produsen pertahanan. Dalam wawancara dengan Le Monde, Provost sebelumnya menjelaskan, "Renault tidak menjadi perusahaan industri pertahanan. Kami bekerja sama dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan-perusahaan pertahanan."